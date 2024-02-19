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«Будё-Глимт» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

вчера, 23:43
Аякс

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Будё-Глимт», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать победителем «Аякс» можно по коэффициенту 2.95 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.95.

Лига Конференций 2023/2024
Будё-Глимт
Аякс
НичьяПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
22 февраля 2024, 20:45
четверг
2 - 2
Первый матч
Ничья

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Будё-Глимт» стал уже достаточно известным норвежским клубом, который успел пошуметь в еврокубках. В первом матче на выезде с проблемным «Аяксом» коллектив добился неплохого результата (2:2) и теперь уже на своем стадионе постарается пройти в следующий раунд. Коллектив уже выиграл чемпионат Норвегии с 70 очками в активе и в следующем сезоне стартует в квалификации Лиги чемпионов.

«Аякс» снова «штормит», а серия без побед достигла четырех поединков. Команда рискует остаться и вне Лиги конференций, ведь не смог переиграть оппонента на своем стадионе. В чемпионате Нидерландов коллектив занимает лишь пятое место с 36 баллами и отстает от лидера на 26 очков, что является огромным провалом. В прошлом туре «Аякс» поделил очки с «Неймегеном» (2:2), а ранее сыграл вничью с «Будё-Глимт» (2:2).

Информация для ставок

  • «Будё-Глимт» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Девять последних матчей «Аякса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних домашних матчей норвежского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Аякс» будет бороться за выход в следующий раунд, но пройти набравшегося опыта чемпиона Норвегии будет очень сложно. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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сегодня в 07:42
«Аякс» может преподнести сюрприз. Будет напряженная игра, и я надеюсь, что мы увидим много голов.
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сегодня в 07:40
Фаворитом считается «Будё-Глимт» , однако «Аякс» также является серьезным соперником.
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сегодня в 07:38
В предстоящем матче Лиги Конференций между “Будё-Глимт” и “Аяксом” фаворитом считается норвежская команда.
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сегодня в 00:00, ред.
Судя по текущей форме команд, можно ожидать, что матч получится результативным. «Будё-Глимт» на своем поле играет агрессивно и стремится к победе, а «Аяксу» необходимо набирать очки. Поэтому наиболее вероятен исход с большим количеством забитых мячей.
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