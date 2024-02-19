«Будё-Глимт» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

1708375389

вчера, 23:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Будё-Глимт», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать победителем «Аякс» можно по коэффициенту 2.95 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Будё-Глимт» стал уже достаточно известным норвежским клубом, который успел пошуметь в еврокубках. В первом матче на выезде с проблемным «Аяксом» коллектив добился неплохого результата (2:2) и теперь уже на своем стадионе постарается пройти в следующий раунд. Коллектив уже выиграл чемпионат Норвегии с 70 очками в активе и в следующем сезоне стартует в квалификации Лиги чемпионов.

«Аякс» снова «штормит», а серия без побед достигла четырех поединков. Команда рискует остаться и вне Лиги конференций, ведь не смог переиграть оппонента на своем стадионе. В чемпионате Нидерландов коллектив занимает лишь пятое место с 36 баллами и отстает от лидера на 26 очков, что является огромным провалом. В прошлом туре «Аякс» поделил очки с «Неймегеном» (2:2), а ранее сыграл вничью с «Будё-Глимт» (2:2).

Информация для ставок

«Будё-Глимт» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять последних матчей «Аякса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних домашних матчей норвежского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Аякс» будет бороться за выход в следующий раунд, но пройти набравшегося опыта чемпиона Норвегии будет очень сложно. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.