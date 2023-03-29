«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

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сегодня, 21:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.65. Поставить на «Астон Виллу» можно по 5.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Челси» после целой серии неудач в АПЛ смог набрать семь очков в трех последних турах, что является неплохим результатом. Тем не менее, лондонский клуб располагается только на 10 месте с 38 очками и от четвертой позиции его отделяют 11 пунктов, что будет очень сложно отыграть. Два последних матча подопечных Поттера завершились ничьей с «Эвертоном» (2:2) и выездной победой с «Лестером» (3:1).

«Астон Вилла» редко проигрывает в последнее время, но подняться слишком высоко в таблице АПЛ ей не удается. На данный момент клуб располагается сразу за «Челси» и уступает ему лишь по дополнительным характеристикам. У гостей определенно будут шансы зацепиться за очки, а в случае победы они и вовсе получат хорошее преимущество над оппонентом. В прошлом туре «Астон Вилла» крупно обыграла «Борнмут» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести выездных матчей «Астон Виллы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» выиграл шесть из десяти последних матчей с «Астон Виллой» при двух поражениях

Четыре из шести поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Несмотря на большие проблемы «Челси», в этом матче они выглядят фаворитами и постараются одержать еще одну победу, чтобы улучшить свое турнирное положение. Сделать ставку на победу «синих» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.