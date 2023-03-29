«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.65. Поставить на «Астон Виллу» можно по 5.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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01 апреля 2023, 19:30
суббота
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Челси» после целой серии неудач в АПЛ смог набрать семь очков в трех последних турах, что является неплохим результатом. Тем не менее, лондонский клуб располагается только на 10 месте с 38 очками и от четвертой позиции его отделяют 11 пунктов, что будет очень сложно отыграть. Два последних матча подопечных Поттера завершились ничьей с «Эвертоном» (2:2) и выездной победой с «Лестером» (3:1).
«Астон Вилла» редко проигрывает в последнее время, но подняться слишком высоко в таблице АПЛ ей не удается. На данный момент клуб располагается сразу за «Челси» и уступает ему лишь по дополнительным характеристикам. У гостей определенно будут шансы зацепиться за очки, а в случае победы они и вовсе получат хорошее преимущество над оппонентом. В прошлом туре «Астон Вилла» крупно обыграла «Борнмут» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
Информация для ставок
- «Челси» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести выездных матчей «Астон Виллы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Челси» выиграл шесть из десяти последних матчей с «Астон Виллой» при двух поражениях
- Четыре из шести поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Несмотря на большие проблемы «Челси», в этом матче они выглядят фаворитами и постараются одержать еще одну победу, чтобы улучшить свое турнирное положение. Сделать ставку на победу «синих» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.