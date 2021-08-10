«Челси» — «Вильярреал». Прогноз на матч Суперкубка УЕФА (11.08.2021)

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10 августа 2021, 15:36

Интересную встречу двух неуступчивых коллективов подарит нам матч за Суперкубок УЕФА . «Челси» сыграет с «Вильярреалом» в Белфасте. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают клуб из Лондона. Коэффициент на победу «Челси» составляет 1.81. Поставить на «Вильярреал» можно по коэффициенту 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.01.

Форма команд

«Вильярреал», как их оппонент, не проводил официальные игры в новом сезоне, поэтому для обоих коллективов это будет старт нового футбольного сезона. Команда смогла сохранить свой состав в межсезонье, а поэтому попытается взять еще один европейский трофей в свою коллекцию. Последние два товарищеских поединка «Вильярреала» закончились ничьей с «Лидсом» (2:2) и поражением от «Лестера» (2:3).

«Челси» проводят активное трансферное окно, то и дело появляются слухи о заинтересованности клуба в звездах мирового футбола. Однако матч с «Вильярреалом» будут начинать уже проверенные игроки, которые попытаются подтвердить свое превосходство в Европе и одержать важную победу. В последнем товарищеском матче с «Тоттенхемом» команды разошлись миром (2:2), а ранее коллектив обыграл «Арсенал» (2:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» не может выиграть уже шесть встреч подряд (включая товарищеские матчи)

Четыре последних матча «Челси» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Вильярреал» забивал в девяти последних матчах из десяти

Семь из десяти последних матчей «Челси» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Челси» выглядит более стабильно, чем испанская команда. Скорее всего, «синие» смогут одержать победу и забрать себе трофей. Рекомендуем сделать ставку на клуб из Лондона в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.81.