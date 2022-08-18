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ЦСКА — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (21.08.2022)

сегодня, 09:21
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
ЦСКА
Ахмат
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
21 августа 2022, 15:00
воскресенье
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.803.834.32
Лига Ставок 1.89 3.75 4.10
Мелбет 1.86 3.86 4.52
1XBET 1.86 3.86 4.52

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

ЦСКА неплохо начал чемпионат, но все-таки уступил принципиальный поединок «Зениту» (1:2) в прошлом туре, хоть и многие высказывались за предвзятое судейство. Таким образом «армейцы» занимают четвертое место с 10 очками в активе, и чтобы вернуть несколько позиций, им необходимо побеждать «Ахмат». До матча с «Зенитом», московский клуб разгромил «Факел» (4:1).

«Ахмат» проиграл только один матч в нынешнем сезоне и старается набирать очки в каждой встрече. Коллектив качественно сыграл с лидерами РПЛ на своем поле и теперь им предстоит выездной матч еще с одним претендентом на высокие места. После пяти туров «Ахмат» занимает восьмое место с восемью очками в активе. В прошлом туре команда одолела на выезде «Химки» (3:1), а ранее сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).

Информация для ставок

  • ЦСКА проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
  • ЦСКА выиграл у «Ахмата» четыре из пяти последних матчей
  • 14 последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива редко проигрывают, поэтому матч обещает быть сложным и напряженным. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.50 1.88 1.95 1.48 2.68
Лига Ставок 2.80 1.42 1.91 1.86 1.52 2.49
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
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v5m8jmhh32ms
сегодня в 14:38
Победу одержит ЦСКА Москва
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7gnmr2pn5bbw
сегодня в 14:37
Фаворит матча ЦСКА Москва
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:25
Победа ЦСКА !
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