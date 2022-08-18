ЦСКА — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (21.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.
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21 августа 2022, 15:00
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
ЦСКА неплохо начал чемпионат, но все-таки уступил принципиальный поединок «Зениту» (1:2) в прошлом туре, хоть и многие высказывались за предвзятое судейство. Таким образом «армейцы» занимают четвертое место с 10 очками в активе, и чтобы вернуть несколько позиций, им необходимо побеждать «Ахмат». До матча с «Зенитом», московский клуб разгромил «Факел» (4:1).
«Ахмат» проиграл только один матч в нынешнем сезоне и старается набирать очки в каждой встрече. Коллектив качественно сыграл с лидерами РПЛ на своем поле и теперь им предстоит выездной матч еще с одним претендентом на высокие места. После пяти туров «Ахмат» занимает восьмое место с восемью очками в активе. В прошлом туре команда одолела на выезде «Химки» (3:1), а ранее сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).
Информация для ставок
- ЦСКА проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл у «Ахмата» четыре из пяти последних матчей
- 14 последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Оба коллектива редко проигрывают, поэтому матч обещает быть сложным и напряженным. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.