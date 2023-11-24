ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (25.11.2023)

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вчера, 22:17

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.17. Поверить в успех «Динамо» можно по коэффициенту 3.3. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.7.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.13.

Форма команд

ЦСКА не проигрывает уже несколько матчей подряд и благодаря этому набрал уже 25 очков, как еще два клуба, включая нынешнего соперника. «Армейцам» очень важно победить на своем стадионе, ведь это сильно укрепит их положение в турнирной таблице и даст более высокую позицию. Два последних матчей ЦСКА завершились выездной ничьей с «Факелом» (1:1) и домашней победой над «Пари НН» (3:2).

«Динамо» Москва также имеет приятную серию без поражений и держится среди группы лидеров турнирной таблицы РПЛ . Команда опережает ЦСКА лишь по дополнительным показателям, а игра на выезде не будет легкой, ведь в случае поражения динамовцы потеряют сразу несколько позиций в таблице. В прошлом товарищеском матче «Динамо» переиграло «2Drots» (2:1), а ранее оказалось сильнее «Оренбурга» (2:0).

Информация для ставок

ЦСКА забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах

забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах «Динамо» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

ЦСКА проиграл четыре из пяти последних поединков с «Динамо» Москва

проиграл четыре из пяти последних поединков с «Динамо» Москва Пять из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Динамо» имеет хорошую статистику личных встреч с «армейцами» и определенно должно забивать минимум 1-2 мяча, как и соперник. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.