31 июля 2021 года ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках второго тура РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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1 : 2
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — ЦСКА. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Локомотива» по 3.05.
Форма команд
ЦСКА с новым тренером выиграл первый матч чемпионата России. Клуб набрал три балла и расположился на шестой строчке в турнирной таблице.
«Локомотив» на фоне армейцев выглядит все же более впечатляюще. Клуб выиграл первый поединок в РПЛ и набрал три балла. Команда находится на третьей строчке в турнирной таблице.
Информация для ставок
● «Локомотив» выиграл три матча из последних пяти
● ЦСКА выиграл четыре поединка кряду
● «Локомотив» забил шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.60.
Букмекеры также предлагают коэффициент 4.54 на победу хозяев в матче чемпионата Беларуси.