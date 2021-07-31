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ЦСКА - «Локомотив». Прогноз на матч РПЛ (31.07.2021)

вчера, 07:58

31 июля 2021 года ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках второго тура РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.393.16
Лига Ставок 2.49 3.35 2.95
Фонбет Live! 54.00 5.30 1.18
Мелбет 2.31 3.40 3.30

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — ЦСКА. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Локомотива» по 3.05.

Форма команд

ЦСКА с новым тренером выиграл первый матч чемпионата России. Клуб набрал три балла и расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

«Локомотив» на фоне армейцев выглядит все же более впечатляюще. Клуб выиграл первый поединок в РПЛ и набрал три балла. Команда находится на третьей строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Локомотив» выиграл три матча из последних пяти

ЦСКА выиграл четыре поединка кряду

● «Локомотив» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.60.

Букмекеры также предлагают коэффициент 4.54 на победу хозяев в матче чемпионата Беларуси.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.54 1.83 2.07 1.44 2.90
Лига Ставок 1.85 1.95
Мелбет 1.83 2.09
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shlomo
shlomo
вчера в 08:45
Возможна результативная ничья
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