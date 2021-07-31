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вчера, 07:58

31 июля 2021 года ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках второго тура РПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — ЦСКА . Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Локомотива» по 3.05.

Форма команд

ЦСКА с новым тренером выиграл первый матч чемпионата России. Клуб набрал три балла и расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

«Локомотив» на фоне армейцев выглядит все же более впечатляюще. Клуб выиграл первый поединок в РПЛ и набрал три балла. Команда находится на третьей строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Локомотив» выиграл три матча из последних пяти

● ЦСКА выиграл четыре поединка кряду

● «Локомотив» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.60.

Букмекеры также предлагают коэффициент 4.54 на победу хозяев в матче чемпионата Беларуси.