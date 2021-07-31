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ЦСКА - Локомотив
Уфа - Динамо

Протокол матча ЦСКА против Локомотив

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 1:2 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
ЦСКА
1 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 56.8 - 40.8
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 3
Средний возраст: 24.6 - 25.5
Средний рост: 184.8 - 182.6
Легионеров: 2 - 3
Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2
Серия побед: 4 - 1
Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва), зрителей: 1980 +20 +27, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.393.16
Лига Ставок 2.49 3.35 2.95
Фонбет Live! 54.00 5.30 1.18
Мелбет 2.31 3.40 3.30
    Еще
     
    18' (1:0) Бистрович Кристиян (25)
     
    23' Мухин Максим (6)
     
    56' Ахметов Ильзат (7) уходит с поля, Эджуке Чидера (11) вышел на поле
     
    58' Тикнизян Наир (71)
     
    3
    68' Мухин Максим (6) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
    68' Тикнизян Наир (71) уходит с поля, Влашич Никола (8) вышел на поле
    68' Бистрович Кристиян (25) уходит с поля, Бохинен Эмиль (88) вышел на поле
     
    83' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Кучаев Константин (20) вышел на поле
     
    90+3' Обляков Иван (98)
     
    22' (1:1) Смолов Федор (9) (Мурило Серкейра (27))
     
    29' Баринов Дмитрий (6)
     
    31' Мурило Серкейра (27)
     
    42' Куликов Даниил (69)
     
    60' (1:2) Жемалетдинов Рифат (17)
     
    77' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    83' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Кастро Пабло (3) вышел на поле
     
    2
    89' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Зе Луиш (20) вышел на поле
    89' Смолов Федор (9) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
    Голы
    Бистрович Кристиян 1:0 18’
    22’ 1:1 Смолов Федор
    ассистент Мурило Серкейра
    60’ 1:2 Жемалетдинов Рифат
    Наказания
    Мухин Максим 23’
    29’ Баринов Дмитрий
    31’ Мурило Серкейра
    42’ Куликов Даниил
    Тикнизян Наир 58’
    Обляков Иван 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Эджуке Чидера Ахметов Ильзат 56’
    Дзагоев Алан Мухин Максим 68’
    Влашич Никола Тикнизян Наир 68’
    Бохинен Эмиль Бистрович Кристиян 68’
    77’ Миранчук Антон Жемалетдинов Рифат
    Кучаев Константин Чалов Фёдор 83’
    83’ Кастро Пабло Камано Франсуа
    89’ Зе Луиш Рыбчинский Дмитрий
    89’ Живоглядов Дмитрий Смолов Федор
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 4
    		8 Фолы 12
    		6 Угловые 10
    		0 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    oFANATo
    oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 12:31, ред.
    Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
    В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация – такое бывает. Локо просто повезло.
    galem72
    galem72
    сегодня в 10:56
    Железяк с победой!
    leo_fedun
    leo_fedun ответ Пепс (раскрыть)
    сегодня в 10:02
    Негр рыжей масти- peps.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Ислам0926 (раскрыть)
    сегодня в 09:43
    Лучший вариант для ЦСКА это Черчесов. Сразу посадит на лавку бездарей. Чалова косоглазого, Ахметова симулянта, Акинфеева бесполезного. Зато Дзагоев будет играть. Купят Дзюбу. И наконец ЦСКА выведет в ФНЛ.
    Oleg1956
    Oleg1956 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 09:39
    К сожалению это так.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 08:54
    Пора увольнять Березуцкого
    Мага Шульман
    Мага Шульман ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 07:37
    А что ему остается делать, с такими игроками? Тут злись не злись, вряд ли что-то поможет. Мы не знаем пока, какой он тренер, но, с имеющимся составом , не надо рассчитывать на что-либо серьезное. Защита еще куда ни шло, но центр поля, а особенно нападение - тихий ужас.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 06:09, ред.
    Шкурин в Динамо К...
    Гаич в Италии...
    Бруно Фукс на Олимпиаде...
    Влашич,Дзагоев,Кучаев,Эджуке на лавке...
    "Усиление" Заболотным....
    ...и третий тренер....за последние 10 матчей в РПЛ....

    У Локо хоть весь этот "немецкий формидабль" - лишь на словах...
    У ЦСКА же "выкрутасы" руководства - нынешняя явь и реальность...
    Судя по игре и результатам ещё неизвестно кто в более затруднительном положении...))


    У нас же (глядя на комменты)...все хотят чтоб тренер без опыта сходу насобирал титулов и чемпионил не переставая...(но Алексей не Семак...и пришёл не в Зенит)...
    Судя по критике...Березуцкий проиграл Нижнему Новгороду 12:0...а не команде и тренеру которые выиграли 11 из 13-ти последних матчей в чемпионате.....

    Удачи Березуцкому и терпения !!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:45
    Локо молодцы, с победой
    протон1
    протон1
    сегодня в 03:21
    Это был хороший матч. Мне понравилось то, с каким настроем команда вышла на игру. С победой всех Красно-Зелёных! Теперь ждём хоть каких-то комментариев по поводу Крыховяка, да и вообще по поводу усиления команды
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 02:53
    Евсеева надо брать Цска в тренера он 100% матом донесет до игроков что надо играть
    протон1
    протон1
    сегодня в 02:39, ред.
    и что вы хотите от цска когда там нет тренера? тренер должнен обладать авторитетом во первых, где надо там нагнуть игроков или погладить, должен быть харизматичен умен и с тонким чуством юмора , мне нравился Дик, Гус в этом плане. я помню как Гус гнал вперед игроков . как там на англ. воц гоу. или гоу гоу гоуу. хлопая в ладошки когда идет битва. а что вы представьте лешу в таком ритме)) вы что цска там ваще ?. что покажет этот защитник который глупые голы пропускал в сборной ? вчера играл сегодня тренер. это уж точно не лемпард, не Гатузо,
    протон1
    протон1
    сегодня в 02:30, ред.
    Если Локо включил полную мощь поршней , то там бы все слетело к чертям... человек когда идет на должность, думает а надо ли, что даст, и есть ли опыт в деле ? а физрук цска , была не была. я не думаю что игрок дережировал сам тренер, указание с верху. вот и всё, лёша не знает что делать ) сейчас акинфеева поставь тренером он больше даст , почему? во первых он их пинками вырастил, он лидер, у него есть характер, как может вожак подчинятся ведомому?
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 02:23
    А че хотели то? Заща главным поставили.... Он ща построит новый автобус... Двухэтажный 😁😁😁😁😁😁😁😁
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 02:21
    Негодяи проиграли.... А мой конявый дружбан пьёт сидит теперь ... Ругается...
    Паровозов
    Паровозов
    сегодня в 01:45
    Всех К.З с победой, коней сегодня перебегали и заслужено победели. Только Локо только победа !
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 01:41, ред.
    Это просто утешение, по матчу картина другая была. Локо на классе выиграли, а не на везении. Армейцы почти весь матч в автобусе стояли.
    Sandr2011
    Sandr2011
    сегодня в 01:41
    С победой братья!
    Но блтг6, горечь локтя есть - Наш Воспитанник. Зачем его, Мухина отдавать?!
    Блин, вырастили, воспитали, в сборнную - шикарныф парень!!! Неужели! Он стоитменьше легионеров?! Он красавчик!!! За которых мы любим футблом и выностм всех!
    Понимаю, деньги решают многое. Парень, как правильный должен поступать адевактно. Отдавать должное. Он не в колхозе 20000 в месяц зарабатывает!
    Печально, что нет влзможности и ПАТРИОТИЩМА за клуб!
    протон1
    протон1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    из- за этого человека бардак там в клубе...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:59, ред.
    Добрый вечер, это Роман....а можно Ивицу к телефону....
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:36
    я говорил изначально что с этим тренером будет одна беда! Зачем ты Лёша прививаешь тошнотворный футбол для ЦСКА? Не зря тебе Акинфеев ещё на поле пихал. И какой ты Лёша авторитет для Дзаги, Марио,Игоря, Влашича, когда они играли первую скрипку, а ты был запасной, кто вообще додумался тебя назначить? Начни со второй лиги, с какого нибудь СКА.
    протон1
    протон1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Просто у Локомотива есть тренер а у ЦСКА его нет вот Вам и результат.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:35
    Березуцкий заверил, что ЦСКА будет играть в атакующий футбол, с этим тренером ничего не ждите уважаемые болельщики . без сарказама с болью на душе излагаю тракт. зачем брали физрука на переправе уволив Олича? я понять не могу что это было
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Еще раз повторю, не имеет значения для игроков в поле с каким лицом тренер находится на бровке или что им пытается докричать. Алексей когда его назначили тренером рассказал когда был игроком, что для них не имеет значение поведение тренера на бровке, его никто не слышит и не видит. А как ведут себя Николич или Тедеско это обыкновенная игра на камеру.
    Кстати и Спаллетти когда был в Зените то же сидел с отрешенным взглядом чуть ли не под ноги себе смотрел во время игры, очень хорошо это запомнил.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 00:10
    Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)

    Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)

    Что из этого и следует - Локо просто больше повезло.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Итак, по порядку. Спокойно, равнодушно и растерянно вести себя - это разные вещи. Леша ведет себя растерянно и , даже равнодушно. Жить игрой - это не значит скакать. В этой игре Николич жил игрой, игрой жил Руй Патрисиу вчера. У нас таких всего два. Это Березуцкий (растерянно-равнодушный) и Черевченко ( уверенный и невозмутимый). Скакун у нас был один, но, слава богу уехал. Но это внешнее проявление Березуцкого. А по сути, он игрой не руководит. Замены все, что он потом сделал, возможно по совету Бабаяна, нужно было в перерыве делать. (кроме Влашича) . А держать с такой игрой Чалова на поле почти весь матч, за один момент - это вообще. непонятно зачем. Так что там проблемы во всем , и в руководстве игрой, и в установке на игру, и в подготовке к игре. Заранее играть в защите на своей половине поля - это нонсенс.
    SAFqwer
    SAFqwer
    вчера в 23:52
    Алёша быстрее Олича покинет команду...Шило на мыло или из пустого в порожнее...Смысл сей рокировки не ясен....Но выводы делать рано, хотя это безнадёга.ру...Локо с победой, а вот за родной ЦСКА очень досадно...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:49
    А смысл скакать на бровке. У Алексея Березуцкого как то репортер спросил про поведение на бровке тренером. Так Алексей ему ответил, что когда был игроком то в игре вообще не слышно тренера и что он там пытается донести до игроков не имеет значение. Его никто не слышит не видит. Поэтому Алексей так спокойно себя ведет на бровке.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 23:42, ред.
    Хорошо начали отдали мяч Локо и играли на контратаках. Одна из которых завершилась опасным стандартом. Бистрович пробил просто великолепно. Повезло Лок что смогли очень быстро отыграться с углового удара. Во втором тайме надо было пораньше выпускать на замену атакующих игроков, Влашича, Дзагоева, Кучаева, Эджуке.
    Хиромант
    Хиромант ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 23:31
    А вот это - ХОРОШАЯ МЫСЛЬ!!!
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