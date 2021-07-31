В 35 Акинфеев Игорь Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 95

З 78 Дивеев Игорь Отборы: 6 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

З 2 Фернандес Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 95

П 7 Ахметов Ильзат Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 56

З 29 Бийол Яка Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 10 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 95

П 25 Бистрович Кристиян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 68

П 6 Мухин Максим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 68

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

З 71 Тикнизян Наир Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 68

Н 91 Заболотный Антон Ударов всего: 3 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

П 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 45 Боков Данила

З 5 Васин Виктор

З 62 Карпов Вадим

З 14 Набабкин Кирилл

П 88 Бохинен Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 27

П 8 Влашич Никола Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 27

П 10 Дзагоев Алан Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 27

П 19 Зайнутдинов Бактиёр

П 20 Кучаев Константин Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 13

Н 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 2 Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 39