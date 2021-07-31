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1 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 56.8 - 40.8
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 3
Средний возраст: 24.6 - 25.5
Средний рост: 184.8 - 182.6
Легионеров: 2 - 3
Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2
Серия побед: 4 - 1
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва), зрителей: 1980 +20 +27, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Бистрович Кристиян
|1:0
|18’
|22’
|1:1
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Смолов Федор
ассистент Мурило Серкейра
|60’
|1:2
|Жемалетдинов Рифат
|Мухин Максим
|23’
|29’
|Баринов Дмитрий
|31’
|Мурило Серкейра
|42’
|Куликов Даниил
|Тикнизян Наир
|58’
|Обляков Иван
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эджуке Чидера
|Ахметов Ильзат
|56’
|Дзагоев Алан
|Мухин Максим
|68’
|Влашич Никола
|Тикнизян Наир
|68’
|Бохинен Эмиль
|Бистрович Кристиян
|68’
|77’
|Миранчук Антон
|Жемалетдинов Рифат
|Кучаев Константин
|Чалов Фёдор
|83’
|83’
|Кастро Пабло
|Камано Франсуа
|89’
|Зе Луиш
|Рыбчинский Дмитрий
|89’
|Живоглядов Дмитрий
|Смолов Федор
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|17
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|10
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|0
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|3
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