ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу гостей можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.
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сегодня, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.
Форма команд
ЦСКА проиграл в прошлой игре, что позволило конкурентам обойти их в турнирной таблице. Команда перед стартом очередного тура занимает шестое место с 37 баллами и отстает от «Спартака» на один пункт. «Армейцам» нужны победы, чтобы замахнуться хотя бы на третье место по итогам сезона. В двух последних встречах ЦСКА на своем поле уступил кризисному «Ахмату» (1:2), а ранее поделил очки с «Локомотивом» (3:3).
«Спартак» играет очень нестабильно и каждый следующий матч команды предсказать довольно сложно. Сейчас «народная команда» занимает шестое место с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В игре с ЦСКА важно не только турнирное положение, но и победа над принципиальным соперником, матчей с которым болельщики всегда ждут с нетерпением. Два последних матча «Спартака» завершились разгромом на выезде «Ростова» (5:1) и ничья с «Зенитом» в кубке страны (0:0).
Информация для ставок
- ЦСКА проиграл лишь один матч из десяти последних на своем стадионе
- «Спартак» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- ЦСКА не может обыграть «Спартак» уже четыре встречи подряд
- Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба коллектива достаточно забивают в последние месяцы, и в этой встрече у зрителей также есть большие шансы увидеть много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.