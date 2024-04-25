ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2024)

1714039492

сегодня, 13:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу гостей можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

ЦСКА проиграл в прошлой игре, что позволило конкурентам обойти их в турнирной таблице. Команда перед стартом очередного тура занимает шестое место с 37 баллами и отстает от «Спартака» на один пункт. «Армейцам» нужны победы, чтобы замахнуться хотя бы на третье место по итогам сезона. В двух последних встречах ЦСКА на своем поле уступил кризисному «Ахмату» (1:2), а ранее поделил очки с «Локомотивом» (3:3).

«Спартак» играет очень нестабильно и каждый следующий матч команды предсказать довольно сложно. Сейчас «народная команда» занимает шестое место с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В игре с ЦСКА важно не только турнирное положение, но и победа над принципиальным соперником, матчей с которым болельщики всегда ждут с нетерпением. Два последних матча «Спартака» завершились разгромом на выезде «Ростова» (5:1) и ничья с «Зенитом» в кубке страны (0:0).

Информация для ставок

ЦСКА проиграл лишь один матч из десяти последних на своем стадионе

проиграл лишь один матч из десяти последних на своем стадионе «Спартак» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

ЦСКА не может обыграть «Спартак» уже четыре встречи подряд

не может обыграть «Спартак» уже четыре встречи подряд Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива достаточно забивают в последние месяцы, и в этой встрече у зрителей также есть большие шансы увидеть много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.