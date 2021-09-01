«Ден Босх» — «Экселсиор». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.09.2021)

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01 сентября 2021, 23:32

«Ден Босх» примет «Экселсиор» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Поединок состоится в 19:45 по Москве 3 сентября 2021 года. Вторая по силе лига Нидерландов мало чем уступает высшему дивизиону, здесь все так же много забитых мячей и отсутствует оборона у каждой команды. Это чемпионат, где можно наслаждаться забитыми мячами на любой вкус. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Экселсиор». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на победу «Ден Босха» по 2.55 и на ничейный исход по 3.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ден Босх» смотрится неплохо. В активе клуба — шесть баллов. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В первом туре клуб обыграл «Хелмонд» со счетом 2:0, затем была победа над «Йонг ПСВ » 0:1. Также у команды в активе два поражения — против «Йонг Аякса» 2:3 и «Эйндховена» 1:0. Команде определенно нужно работать над своей защитой, у «Ден Босха» с ней большие проблемы, впрочем, как и у любого другого клуба в Нидерландах.

«Экселсиор» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда начала чемпионат увереннее, чем оппонент. В активе клуба — семь баллов. В активе у команды поражение от «Осса» 0:1, а также победы над «Родой» 1:2 и «Йонг Аяксом» 1:2. Еще у клуба была ничья в поединке против «Волендам». Команда смотрится неплохо, особенно если это матч против среднего соперника, а не топового клуба. «Ден Босх» годится на роль жертвы для этого клуба.

Информация для ставок

«Ден Босх» проиграл три матча из последних пяти

«Экселсиор» не проигрывает три матча кряду

«Ден Босх» пропустил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В чемпионате Нидерландов всегда можно делать одну и ту же ставку — тотал забитых мячей. Дело в том, что это очень забивной чемпионат, при этом неважно, какой по силе это дивизион. В этом случае также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30. У команд очень слабая линия обороны, но они много забивают.