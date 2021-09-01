«Ден Босх» — «Экселсиор». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.09.2021)

«Ден Босх» примет «Экселсиор» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Поединок состоится в 19:45 по Москве 3 сентября 2021 года. Вторая по силе лига Нидерландов мало чем уступает высшему дивизиону, здесь все так же много забитых мячей и отсутствует оборона у каждой команды. Это чемпионат, где можно наслаждаться забитыми мячами на любой вкус. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 19:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Экселсиор». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на победу «Ден Босха» по 2.55 и на ничейный исход по 3.65.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Ден Босх» смотрится неплохо. В активе клуба — шесть баллов. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В первом туре клуб обыграл «Хелмонд» со счетом 2:0, затем была победа над «Йонг ПСВ» 0:1. Также у команды в активе два поражения — против «Йонг Аякса» 2:3 и «Эйндховена» 1:0. Команде определенно нужно работать над своей защитой, у «Ден Босха» с ней большие проблемы, впрочем, как и у любого другого клуба в Нидерландах.
«Экселсиор» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда начала чемпионат увереннее, чем оппонент. В активе клуба — семь баллов. В активе у команды поражение от «Осса» 0:1, а также победы над «Родой» 1:2 и «Йонг Аяксом» 1:2. Еще у клуба была ничья в поединке против «Волендам». Команда смотрится неплохо, особенно если это матч против среднего соперника, а не топового клуба. «Ден Босх» годится на роль жертвы для этого клуба.
Информация для ставок
- «Ден Босх» проиграл три матча из последних пяти
- «Экселсиор» не проигрывает три матча кряду
- «Ден Босх» пропустил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В чемпионате Нидерландов всегда можно делать одну и ту же ставку — тотал забитых мячей. Дело в том, что это очень забивной чемпионат, при этом неважно, какой по силе это дивизион. В этом случае также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30. У команд очень слабая линия обороны, но они много забивают.