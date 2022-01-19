«Ден Босх» — «Эйндховен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (21.01.2022)

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19 января 2022, 16:52

21 января 2022 года будет сыгран поединок «Ден Босх — Эйндховен». Матч пройдет на арене под названием «Де Вилерт» в рамках 23-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивают в 3.60, а поставить на победу хозяев поля можно по 3.25. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют по 1.55.

Форма команд

«Ден Босх» в нынешнем сезоне Первого дивизиона Нидерландов идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 пунктов. У команды восемь побед, две ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 41 мяч. В последних встречах «Ден Босх» играет не лучшим образом и очень часто теряет очки — поражение от «Йонг Аякс» 2:1, а также от «Эммена» 0:2 и ничейный исход со счетом 3:3 с «Йонг Аз Алкмар».

«Эйндховен» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 пунктов. У коллектива десять побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 38 голов и пропустила 28 мячей. В последних встречах нидерландская команда показывает хороший уровень игры и часто набирает очки, в отличие от своего оппонента по матчу — победа над «Йонг Утрехт» 4:0, а также ничейный исход с «Бредой» 0:0 и «Родой» 1:1.

Информация для ставок

«Эйндховен» не проигрывает четыре поединка подряд

«Ден Босх» не побеждает шесть игр кряду

У «Эйндховена» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Эйндховен» по коэффициенту 3.50. Букмекеры Фонбет уверены в том, что гости находятся в лучшей форме и у них больше шансов на завоевание трех баллов.

