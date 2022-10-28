«Динамо» Москва – «Химки». Прогноз на матч чемпионата России. (29.10.2022)

1666937058

вчера, 09:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Химки» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Динамо» Москва после серии неудач во всех турнирах понемногу приходит в себя и начало набирать очки. Сейчас команда занимает седьмое место с 23 очками и отстает от второй строчки на шесть баллов. В домашней встрече с аутсайдером болельщики ждут от футболистов исключительно победы. В прошлом туре РПЛ «Динамо» обыграло на выезде «Локомотив» (3:1), а в кубке России с тем же счетом переиграло «Ростов» (3:1).

«Химки» находятся в полной безысходности до такой степени, что приглашали священника освятить команду. Коллектив давно не выигрывает и на данный момент является предпоследней командой чемпионата с девятью баллами в активе. В прошлой игре чемпионата России «Химки» были разгромлены «Спартаком» (0:5), а в кубке минимально проиграли «Локомотиву» (0:1).

Информация для ставок

«Динамо» Москва выиграло уже три встречи подряд во всех турнирах

«Химки» не могут добиться победы еще с седьмого августа, где одержали верх над «Торпедо» (3:1)

«Динамо» выиграло две последние встречи у «Химок»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Химки» все еще не могут выйти из глубокого кризиса и рассчитывать, что команда наберет очки в этой встрече не приходится. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.