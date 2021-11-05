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«Динамо» — «Краснодар». Прогноз на матч РПЛ (06.11.2021)

05 ноября 2021, 20:10

В 14-м туре чемпионата России московское «Динамо» принимает дома «Краснодар». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Динамо
Краснодар
1 : 0
завершен
06 ноября 2021, 16:30
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры называют «Краснодар», ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.86, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Краснодар» в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате и сместился на шестую позицию с 21 очком. В прошлой игре «Краснодар» неожиданно уступил на своем поле «Крыльям Советов» (0:1), а немного ранее оказался сильнее «Нижнего Новгорода» (4:1).

Московское «Динамо» также потеряло свое второе место, крупно проиграв неделю назад «Зениту» (1:4). Клуб теперь находится на четвертом месте, имея в активе 23 балла. Коллектив отлично проводит нынешний сезон и намерен бороться за медали РПЛ, что требует от них стабильного набора очков. Перед поражением «Зениту», команда уверенно обыграла «Химки» на своем поле (4:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Динамо» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Краснодар» проиграл только один выездной матч из семи последних
  • «Динамо» выиграло три последних матча у «Краснодара»

Прогноз

«Краснодар» и «Динамо» набрали ход, поэтому их встреча обещает быть интересной. Предполагаем, что команды смогут забить минимум по одному мячу в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.46 1.93 1.95 1.51 2.67
Мелбет 1.97 1.93
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