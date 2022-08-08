«Динамо» Загреб — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этом поединке букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Лудогорца», зайдет коэффициент 5.3. Ничью в этом поединке можно выбрать по 3.9.
Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
Загребское «Динамо» добилось хорошего результата в Болгарии и теперь команде необходимо довести начатое до конца. Команда не играла в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов и прикладывает максимальные усилия, чтобы туда пробиться. В чемпионате Хорватии клуб лидирует с 10 очками в активе. В прошлой игре «Динамо» Загреб сыграл вничью с «Вараждин» (1:1), а в Лиге Чемпионов одолели «Лудогорец» (2:1).
«Лудогорец» очень осложнил свое положение домашним поражением от хорватов в первом матче и теперь вынужден будет рисковать в ответном поединке. В чемпионате Болгарии коллектив идет на втором месте с 10 очками, отставая на один пункт от лидера, но при этом имея игру в запасе. В первой встрече «Лудогорец» уступил «Динамо» Загреб (1:2), а ранее в чемпионате разгромил «Спартак» (5:0).
Информация для ставок
- «Динамо» Загреб не проигрывает в 16 последних матчах во всех турнирах
- «Лудогорец» проиграл только три матча из десяти последних на выезде
- Пять последних матчей болгарского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Динамо» Загреб является опытным еврокубковым бойцом и уже вряд ли упустит шанс выйти в следующий раунд. Предполагаем, что хорватский клуб и в этот раз окажется сильнее соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.