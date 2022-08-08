«Динамо» Загреб — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

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сегодня, 09:45

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом поединке букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Лудогорца», зайдет коэффициент 5.3. Ничью в этом поединке можно выбрать по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Загребское «Динамо» добилось хорошего результата в Болгарии и теперь команде необходимо довести начатое до конца. Команда не играла в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов и прикладывает максимальные усилия, чтобы туда пробиться. В чемпионате Хорватии клуб лидирует с 10 очками в активе. В прошлой игре «Динамо» Загреб сыграл вничью с «Вараждин» (1:1), а в Лиге Чемпионов одолели «Лудогорец» (2:1).

«Лудогорец» очень осложнил свое положение домашним поражением от хорватов в первом матче и теперь вынужден будет рисковать в ответном поединке. В чемпионате Болгарии коллектив идет на втором месте с 10 очками, отставая на один пункт от лидера, но при этом имея игру в запасе. В первой встрече «Лудогорец» уступил «Динамо» Загреб (1:2), а ранее в чемпионате разгромил «Спартак» (5:0).

Информация для ставок

«Динамо» Загреб не проигрывает в 16 последних матчах во всех турнирах

«Лудогорец» проиграл только три матча из десяти последних на выезде

Пять последних матчей болгарского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Динамо» Загреб является опытным еврокубковым бойцом и уже вряд ли упустит шанс выйти в следующий раунд. Предполагаем, что хорватский клуб и в этот раз окажется сильнее соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.