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«Динамо» Минск — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Белоруссии (28.05.2021)

сегодня, 04:50

Минское «Динамо» примет на своем поле «Рух» в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.493.65
Лига Ставок 2.05 3.40 3.60
Фонбет 2.10 3.35 3.60
Мелбет 2.05 3.24 3.54
1XBET 2.05 3.24 3.54

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Динамо» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.04. Ничейный исход оценивается в 3.28. Победа «Руха» представлена коэффициентом 3.56.

Букмекер отдает ощутимое предпочтение низовому формату поединка. Ставки на ТМ (2,5) доступны по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.24.

Форма команд

«Динамо» неплохо начало новый сезон чемпионата Беларуси, обосновавшись в тройке лидеров по итогам десяти проведенных туров. В последней игре Высшей лиги минский клуб уступил в гостях «Шахтёру» с минимальным счетом (0:1). До этого «Динамо» одержало четыре победы подряд — над «Минском» (3:1), «Энергетиком» (2:0), «Ислочью» (3:1) и «Сморгонью» (2:0).

«Рух», который проводит второй сезон в Высшей лиге, тоже может похвастаться определенными успехами. Коллектив из Бреста смог набрать 18 очков и делит с «Гомелем» четвертое место в таблице. 22 мая футболисты «Руха» смогли справиться с «Неманом» (2:0) в домашней встрече. Эта победа стала для команды пятой в текущей кампании.

Информация для ставок

  • В прошлом сезоне «Рух» дважды обыграл «Динамо» с одинаковым счетом 1:0
  • В 5 домашних матчах чемпионата «Динамо» пропустило 2 гола
  • «Рух» не побеждал в 3 из 4 выездных поединков текущего розыгрыша Высшей лиги

Прогноз

«Динамо» очень уверено выступает в домашних матчах в нынешнем сезоне. В первую очередь, это касается оборонительных действий команды, которая мало что позволяет соперникам у собственных ворот. Учитывая это, а также историю очных встреч команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.64 1.65 2.24
Лига Ставок 2.18 1.63 1.64 2.17
Мелбет 1.61 2.29
1XBET 1.61 2.29
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