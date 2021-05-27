«Динамо» Минск — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Белоруссии (28.05.2021)

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сегодня, 04:50

Минское «Динамо» примет на своем поле «Рух» в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Динамо» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.04. Ничейный исход оценивается в 3.28. Победа «Руха» представлена коэффициентом 3.56.

Букмекер отдает ощутимое предпочтение низовому формату поединка. Ставки на ТМ (2,5) доступны по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.24.

Форма команд

«Динамо» неплохо начало новый сезон чемпионата Беларуси, обосновавшись в тройке лидеров по итогам десяти проведенных туров. В последней игре Высшей лиги минский клуб уступил в гостях «Шахтёру» с минимальным счетом (0:1). До этого «Динамо» одержало четыре победы подряд — над «Минском» (3:1), «Энергетиком» (2:0), «Ислочью» (3:1) и «Сморгонью» (2:0).

«Рух», который проводит второй сезон в Высшей лиге, тоже может похвастаться определенными успехами. Коллектив из Бреста смог набрать 18 очков и делит с «Гомелем» четвертое место в таблице. 22 мая футболисты «Руха» смогли справиться с «Неманом» (2:0) в домашней встрече. Эта победа стала для команды пятой в текущей кампании.

Информация для ставок

В прошлом сезоне «Рух» дважды обыграл «Динамо» с одинаковым счетом 1:0

В 5 домашних матчах чемпионата «Динамо» пропустило 2 гола

«Рух» не побеждал в 3 из 4 выездных поединков текущего розыгрыша Высшей лиги

Прогноз

«Динамо» очень уверено выступает в домашних матчах в нынешнем сезоне. В первую очередь, это касается оборонительных действий команды, которая мало что позволяет соперникам у собственных ворот. Учитывая это, а также историю очных встреч команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.