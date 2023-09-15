«Дженоа» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (16.09.2023)

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вчера, 09:25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.05, а победа «Дженоа» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

После возвращения в Серию А «Дженоа» смогла набрать лишь три очка в трех турах, но впереди еще много матчей и команда из Генуи может улучшить свое положение. В матче с чемпионом Италии хозяева вряд ли будут иметь много моментов, поэтому необходимо показать максимальную реализацию, чтобы добиться результата. Два последних матча «Дженоа» завершились поражением на выезде от «Торино» и неожиданной победой над «Лацио» (1:0).

«Наполи» уже успел потерять очки в новом сезоне и после трех туров занимает шестое место с шестью пунктами. Неаполитанцам будет очень сложно защитить свой титул в Италии, а совсем скоро их ждет старт в Лиге Чемпионов. Выездная победа над «Дженоа» добавит уверенности в своих силах чемпиону страны. В прошлом туре «Наполи» проиграл на своем поле «Лацио» (1:2), а ранее уверенно обыграл «Сассуоло» (2:0).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Наполи» одержал четыре победы в пяти последних матчах с «Дженоа»

«Наполи» выиграл только два матча из шести последних на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Наполи» постарается добиться результата, не прикладывая максимальных усилий перед матчем Лиги Чемпионов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок, несмотря на статистику.