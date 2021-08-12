«Дженоа» — «Перуджа». Прогноз на матч Кубка Италии (13.08.2021)

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вчера, 22:50

Встреча «Дженоа» и «Перуджи» ожидается в рамках 1/32 Кубка Италии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Дженоа». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Перуджи» оценивается по коэффициенту 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.75.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.21. Если есть желание поставить на обмен голами, то коэффициент на данный исход составляет 1.9.

Форма команд

ФК «Дженоа» перед стартом сезона провел товарищескую игру с «Майнцом». Забив два гола, команде не удалось победить, на табло был зафиксирован счет 2:3. Теперь домашний поединок против представителя Серии В — это возможность почувствовать уверенность и на позитивной ноте начать новый сезон.

«Перуджа» готовилась к сезону посредством товарищеских встреч и смогла одержать победу во всех трех поединках. Выглядела команда достаточно неплохо, забивала голы и сохраняла свои ворота в неприкосновенности.

Информация для ставок

• Три из четырех последних матчей «Дженоа» завершились результатом ТБ 2.5

• «Перуджа» одержала три сухие победы вряд

• Последний раз команды встречались в 2016 году, в дополнительное время путевку в следующий раунд Кубка Италии удалось получить «Дженоа»

Прогноз

В этой встрече нас ожидает игра с преимуществом домашней команды, которая будет контролировать ход встречи и пытаться забить несколько мячей. Предлагаем поставить на победу «Дженоа» + ТБ 1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче Сегунды.