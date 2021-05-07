«Дженоа» — «Сассуоло». Прогноз на матч чемпионата Италии (09.05.2021)

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вчера, 07:45

В 35-м туре Серии А «Сассуоло» сыграет на выезде с «Дженоа». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сассуоло» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.14. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.45, а победа «Дженоа» оценивается в 3.4.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.12. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.59.

Форма команд

«Дженоа» идет на 13-м месте и имеет отрыв в 5 очков от зоны вылета. Команда может чувствовать себя в относительной безопасности за несколько туров до конца сезона, однако слишком расслабляться не стоит. В последних двух турах «Дженоа» одолел «Специю» (2:0) и проиграл «Лацио» (3:4).

«Сассуоло» расположился на восьмом месте и проводит отличный отрезок сезона, не проигрывая в 5 матчах подряд. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а немного ранее обыграл «Сампдорию» (1:0).

Информация для ставок

«Дженоа» проиграл 4 из последних 10 матчей в Серии А, «Сассуоло» — 3 из 10

«Дженоа» не проигрывает на своем поле 11 матчей подряд

«Сассуоло» выиграл только один матч с «Дженоа» на выезде из последних семи

В четырех из пяти последних матчей между клубами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Сассуоло» показывает хорошую игру и достойные результаты. Однако клуб имеет неудачную статистику в выездных матчах с «Дженоа». Предполагаем, что обе команды смогут отличиться как минимум одним голом. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59.