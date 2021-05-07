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«Дженоа» — «Сассуоло». Прогноз на матч чемпионата Италии (09.05.2021)

вчера, 07:45

В 35-м туре Серии А «Сассуоло» сыграет на выезде с «Дженоа». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сассуоло» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.14. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.45, а победа «Дженоа» оценивается в 3.4.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.12. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.59.

Форма команд

«Дженоа» идет на 13-м месте и имеет отрыв в 5 очков от зоны вылета. Команда может чувствовать себя в относительной безопасности за несколько туров до конца сезона, однако слишком расслабляться не стоит. В последних двух турах «Дженоа» одолел «Специю» (2:0) и проиграл «Лацио» (3:4).

«Сассуоло» расположился на восьмом месте и проводит отличный отрезок сезона, не проигрывая в 5 матчах подряд. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а немного ранее обыграл «Сампдорию» (1:0).

Информация для ставок

  • «Дженоа» проиграл 4 из последних 10 матчей в Серии А, «Сассуоло» — 3 из 10
  • «Дженоа» не проигрывает на своем поле 11 матчей подряд
  • «Сассуоло» выиграл только один матч с «Дженоа» на выезде из последних семи
  • В четырех из пяти последних матчей между клубами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Сассуоло» показывает хорошую игру и достойные результаты. Однако клуб имеет неудачную статистику в выездных матчах с «Дженоа». Предполагаем, что обе команды смогут отличиться как минимум одним голом. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.70 2.26
Лига Ставок 2.09 1.75 1.66 2.24
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 3.15 1.34 3.04 1.35 1.64 2.19
BetBoom 3.37 1.35 2.13 1.76 1.67 2.28
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shlomo
shlomo
вчера в 07:51
Гости не проиграют
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