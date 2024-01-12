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«Дженоа» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

вчера, 18:49
Дженоа

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает минимальное предпочтение гостям, на которых можно поставить по коэффициенту 2.7. Выбрать победителем «Дженоа» можно за 3.05. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 2.95.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25

Форма команд

«Дженоа» пребывает в середине турнирной таблицы, что для вернувшейся из нижнего дивизиона команды является неплохим результатом. Коллектив занимает 12 место с 21 баллом и отстает от нынешнего соперника на шесть очков. В случае победы хозяев, они смогут сократить расстояние с «Вероной» до одной победы. Два последних матча «Дженоа» закончились ничейными результатами с «Болоньей» (1:1) и «Интером» (1:1).

«Торино» редко проигрывает, но и на серию побед выйти коллективу очень проблематично. Клуб идет на десятом месте с 27 баллами и отстает на три пункта от зоны еврокубков. Гостям будет очень непросто сломить сопротивление «Дженоа» на его стадионе, но теоретическая победа наверняка бы продвинула их по турнирной таблице. В прошлом туре «Торино» крупно обыграл на своем поле «Наполи» (3:0), а ранее минимально уступил на выезде «Фиорентине» (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три последних домашних поединка «Дженоа» завершились с одинаковым счетом (1:1)
  • «Дженоа» проиграл три из пяти последних матчей с «Торино»

Прогноз

Обе команды не показывают стабильный футбол и наверняка не будут рисковать до первого забитого мяча в любые ворота. Предлагаем пойти на небольшой риск и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.95

Все комментарии
sqeg3222ayka
sqeg3222ayka
вчера в 20:16
В первом круге в Турине на двоих данные команды организовали всего одно взятие ворот. Видимо, букмекеры уверены, что и сейчас даже двух голов мы не увидим, предлагая вполне сносный коэффициент на ТБ 1,5. Ну что ж, попробую их на этом поймать. Считаю, что два точных удара за 90 минут соперники нанести способны. Дженоа на своём поле играет в атаке смелее, более дерзко, даже когда оппонент превосходит её в классе. В принципе, не удивлюсь, если "грифоны" даже в одиночку пробьют нужный тотал. Да, в Турине отличиться им не удалось, но при поддержке своих фанатов это сделать будет легче. Ну а если хозяева забьют, то "быкам" придётся отказаться от своей излюбленной тактики перекатывания мяча в ожидании ошибки соперника и ничего не останется как идти вперёд атаковать. К слову, в десяти крайних турах туринцы играли на ТБ 1,5 шесть раз, генуэзцы - семь. И не будет ничего удивительного, если соперники продемонстрируют нам что-то а-ля 2-0 в одну из сторон или же 1-1. Мой прогноз - двум точным ударам на стадионе "Луиджи Феррарис" быть!
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