«Дженоа» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

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вчера, 18:49

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает минимальное предпочтение гостям, на которых можно поставить по коэффициенту 2.7. Выбрать победителем «Дженоа» можно за 3.05. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 2.95.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25

Форма команд

«Дженоа» пребывает в середине турнирной таблицы, что для вернувшейся из нижнего дивизиона команды является неплохим результатом. Коллектив занимает 12 место с 21 баллом и отстает от нынешнего соперника на шесть очков. В случае победы хозяев, они смогут сократить расстояние с «Вероной» до одной победы. Два последних матча «Дженоа» закончились ничейными результатами с «Болоньей» (1:1) и «Интером» (1:1).

«Торино» редко проигрывает, но и на серию побед выйти коллективу очень проблематично. Клуб идет на десятом месте с 27 баллами и отстает на три пункта от зоны еврокубков. Гостям будет очень непросто сломить сопротивление «Дженоа» на его стадионе, но теоретическая победа наверняка бы продвинула их по турнирной таблице. В прошлом туре «Торино» крупно обыграл на своем поле «Наполи» (3:0), а ранее минимально уступил на выезде «Фиорентине» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три последних домашних поединка «Дженоа» завершились с одинаковым счетом (1:1)

«Дженоа» проиграл три из пяти последних матчей с «Торино»

Прогноз

Обе команды не показывают стабильный футбол и наверняка не будут рисковать до первого забитого мяча в любые ворота. Предлагаем пойти на небольшой риск и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.95