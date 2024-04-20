«Эмполи» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (20.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.68. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1.
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сегодня, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Эмполи» проигрывает практически во всех последних матчах и находится на грани зоны вылета. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 17 месте с 28 баллами и уступает сразу двум соперникам лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Наполи» хозяевам очень важно зацепиться за очки, что может помочь отыграть одну-две позиции. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Лечче» (0:1) и победой «Торино» (3:2).
«Наполи» выиграл один из пяти последних матчей в чемпионате Италии и все еще не может вернуться в зону еврокубков. Команда занимает восьмое место с 49 баллами и отстает от «Аталанты» на два балла. В матче с одним из аутсайдеров у неаполитанцев будут хорошие шансы добиться победы и исправить турнирное положение. В прошлом туре чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» (2:2) и обыграл на выезде «Монцу» (4:2).
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Эмполи» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Наполи» проиграл три из пяти последних встреч «Эмполи»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Наполи» обязан обыгрывать «Эмполи», если хочет пробиться в еврокубки на следующий сезон. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.