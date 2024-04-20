«Эмполи» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (20.04.2024)

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сегодня, 14:07

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.68. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Эмполи» проигрывает практически во всех последних матчах и находится на грани зоны вылета. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 17 месте с 28 баллами и уступает сразу двум соперникам лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Наполи» хозяевам очень важно зацепиться за очки, что может помочь отыграть одну-две позиции. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Лечче» (0:1) и победой «Торино» (3:2).

«Наполи» выиграл один из пяти последних матчей в чемпионате Италии и все еще не может вернуться в зону еврокубков. Команда занимает восьмое место с 49 баллами и отстает от «Аталанты» на два балла. В матче с одним из аутсайдеров у неаполитанцев будут хорошие шансы добиться победы и исправить турнирное положение. В прошлом туре чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» (2:2) и обыграл на выезде «Монцу» (4:2).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Наполи» проиграл три из пяти последних встреч «Эмполи»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Наполи» обязан обыгрывать «Эмполи», если хочет пробиться в еврокубки на следующий сезон. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.