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«Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2023)

вчера, 18:19
Атлетико

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «матрасникам», а коэффициент на их победу составляет 2.3. Успех «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.003.742.34
Pari 2.90 3.60 2.35

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.78. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.03. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Эспаньол» идет в зоне вылета и предстоящие матчи станут решающими для судьбы коллектива на следующий сезон. Сейчас клуб располагается на предпоследнем месте с набранными 34 баллами, но отстает от спасительной семнадцатой позиции всего на один пункт. В предстоящей встрече хозяева будут мотивированы на победу, поэтому мадридскому оппоненту будет непросто. В прошлом туре «Эспаньол» обыграл на выезде «Райо Вальекано» (2:1), а 14 числа на своем поле уступил «Барселоне» (2:4).

«Атлетико» вновь удалось обойти мадридский «Реал» в турнирной таблице и подопечные Симеоне сейчас занимают второе место с 72 баллами. Отрыв от «сливочных» составляет всего один пункт, поэтому любая ошибка может поменять столичные клубы местами. В прошлом туре «Атлетико» без проблем разобрался на своем поле с «Осасуной» (3:0), а ранее неожиданно проиграл аутсайдеру «Эльче» (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Эспаньола» завершились исходом «обе забьют»
  • «Атлетико» проиграл три из пяти последних выездных поединков
  • «Атлетико» выиграл три из пяти последних матчей с «Эспаньолом» при двухъ
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что в этой встрече команды не изменят своей статистике личных встреч и смогут минимум по одному разу отличиться забитым мячом. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.11 1.78 1.65 2.33
Pari 2.10 1.75
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