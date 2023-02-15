«Эвертон» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (18.02.2023)

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сегодня, 11:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Эвертона» составляет 2.45. Поставить на «Лидс» можно по 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Эвертон» практически не набирает очков, а недавняя победа над «канонирами» вероятнее всего была случайностью. На данный момент «ириски» идут на 18 месте с 18 баллами, но любая победа может вывести клуб из зоны вылета. В домашней встрече с «Лидсом» ливерпульской команде очень важно набрать очки, поэтому хозяева будут крайне мотивированы. В двух последних матчах чемпионата Англии «Эвертон» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:2) и неожиданно победил «Арсенал» (1:0).

«Лидс» редко побеждает в чемпионате и находится в одном шаге от зоны вылета, набрав 19 очков на протяжении всего сезона. Команде тяжело конкурировать с большинством соперников и в игре с прямым конкурентом за выживание очень важно, как минимум не проиграть, а победа добавит уверенности в собственных силах. В прошлом туре «Лидс» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2), а несколькими днями ранее сыграл вничью с теми же «красными дьяволами» в перенесенном матче.

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Лидс» выиграл три из десяти последних матчей на выезде

«Эвертон» выиграл два из пяти последних матчей с «Лидсом» при одном поражении

Прогноз