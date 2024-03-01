«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев Коэффициент на победу «ирисок» составляет 2.08. Поставить на «Вест Хэм» можно по 3.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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завтра, 18:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Эвертон» давно не побеждал в АПЛ, но «карабкается» вверх за счет ничейных результатов. На данный момент клуб из Ливерпуля набрал 25 очков и на пять пунктов опережает «Лутон Таун» из зоны вылета. Чтобы снова не подвергать опасности свое место в АПЛ, хозяевам нужно воспользоваться не лучшей формой соперника и набирать с ним очки. В прошлой игре «Эвертон» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а ранее разошелся миром и с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Молотобойцы» только в прошлом туре смогли прервать свою серию без побед и набрать три очка. Команда занимает восьмое место с 39 баллами и вероятнее всего останется без еврокубков на следующий сезон. Тем не менее, в поединке с «Эвертоном» гости постараются не ударить в грязь лицом и сыграть так, чтобы болельщики соперника уходили со стадиона без кричалок и песен. В последней своей игре «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Брентфорд» (4:2), а ранее уступил на выезде «Ноттингем Форест» (0:2).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Эвертона» завершились ничейными результатами
- Четыре из пяти поединков команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вест Хэм» выиграл три из пяти матчей у «Эвертона» при двух поражениях.
Прогноз
Предполагаем, что в этот раз «Эвертон» не ждет ничья, ведь команды играют бескомпромиссно. Матчи часто заканчиваются низовыми результатами, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93. В букмекерской конторе Лига Ставок.