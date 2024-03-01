«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 13:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев Коэффициент на победу «ирисок» составляет 2.08. Поставить на «Вест Хэм» можно по 3.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Эвертон» давно не побеждал в АПЛ , но «карабкается» вверх за счет ничейных результатов. На данный момент клуб из Ливерпуля набрал 25 очков и на пять пунктов опережает «Лутон Таун» из зоны вылета. Чтобы снова не подвергать опасности свое место в АПЛ , хозяевам нужно воспользоваться не лучшей формой соперника и набирать с ним очки. В прошлой игре «Эвертон» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а ранее разошелся миром и с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Молотобойцы» только в прошлом туре смогли прервать свою серию без побед и набрать три очка. Команда занимает восьмое место с 39 баллами и вероятнее всего останется без еврокубков на следующий сезон. Тем не менее, в поединке с «Эвертоном» гости постараются не ударить в грязь лицом и сыграть так, чтобы болельщики соперника уходили со стадиона без кричалок и песен. В последней своей игре «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Брентфорд» (4:2), а ранее уступил на выезде «Ноттингем Форест» (0:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Эвертона» завершились ничейными результатами

Четыре из пяти поединков команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вест Хэм» выиграл три из пяти матчей у «Эвертона» при двух поражениях.

Прогноз

Предполагаем, что в этот раз «Эвертон» не ждет ничья, ведь команды играют бескомпромиссно. Матчи часто заканчиваются низовыми результатами, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93. В букмекерской конторе Лига Ставок.