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«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (19.05.2021)

вчера, 08:01

«Эвертон» сыграет дома против «Вулверхэмптона» в рамках 37-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.684.34
Мелбет 1.93 3.72 4.36
1XBET 1.93 3.72 4.36

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Эвертон» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Победа «Вулверхэмптона» оценивается в 4.2, ничейный исход представлен коэффициентом 3.8.

Форма команд

«Эвертон» занимает 8-е место в чемпионате с 56 баллами в активе. «Ириски» выиграли 16 поединков, 8 раз сыграли вничью и проиграли в 12 матчах. На счету команды 46 забитых и 43 пропущенных мяча. В последних матчах команда Карло Анчелотти очень часто теряет очки, хотя продолжает претендовать на попадание в еврокубки.

«Вулверхэмптон» набрал 45 баллов и находится на 12-й строчке чемпионата. «Волки» одержали 12 побед, 9 ничьих и 15 поражений. В нынешнем сезоне АПЛ команда забила 35 мячей и пропустила 49 голов. «Вулверхэмптон» не решает турнирных задач и последнее время с трудом набирает очки.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл два из последних пяти матчей
  • У «Эвертона» две победы в последних пяти матчах
  • «Вулверхэмптон» пропустил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.2.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
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shlomo
shlomo
вчера в 12:07
Хозяева не проиграют
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