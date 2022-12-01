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«Эйбар» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

вчера, 15:37
Эйбар

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.78. На ничейный результат можно поставить по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.4

Испания. Сегунда 2022/2023
Эйбар
Уэска
ПроигрышНичьяНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
04 декабря 2022, 20:30
воскресенье
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.295.52
1XBET 1.82 3.36 4.74

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

«Эйбар» неудачно выступил в нескольких последних матчах и это существенно повлияло на позицию команды. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 27 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Андорре», которая находится в зоне плей-офф. В прошлом туре Сегунды «Эйбар» проиграл на выезде «Картахене» (1:2), а ранее разошелся миром с «Алавесом» (0:0).

«Уэска» является типичным середняком Сегунды, хоть недавно и выступала в Ла Лиге, но не очень успешно. Перед стартом очередного тура «Уэска» занимает 10 место с 24 баллами и при хороших результатах может побороться за зону плей-офф. Матч против «Эйбара» не будет простым, и даже ничья станет неплохим результатом для гостей. Два последних матча «Уэски» завершились ничьей с хихонским «Спортингом» (0:0) и поражением от «Тенерифе» (0:2).

Информация для ставок

  • «Эйбар» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Уэска» выиграла лишь один выездной поединок из десяти последних
  • «Уэска» смогла выиграть лишь один матч у «Эйбара» из пяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют не очень результативно в чемпионате, однако мы предполагаем, что они смогут обменяться забитыми мячами в этой встрече. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.98 1.86 1.55 2.49
1XBET 1.50 2.45
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:51
Игра может получится на ри результата
Гость
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