«Эйбар» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

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вчера, 15:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.78. На ничейный результат можно поставить по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.4

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

«Эйбар» неудачно выступил в нескольких последних матчах и это существенно повлияло на позицию команды. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 27 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Андорре», которая находится в зоне плей-офф. В прошлом туре Сегунды «Эйбар» проиграл на выезде «Картахене» (1:2), а ранее разошелся миром с «Алавесом» (0:0).

«Уэска» является типичным середняком Сегунды, хоть недавно и выступала в Ла Лиге, но не очень успешно. Перед стартом очередного тура «Уэска» занимает 10 место с 24 баллами и при хороших результатах может побороться за зону плей-офф. Матч против «Эйбара» не будет простым, и даже ничья станет неплохим результатом для гостей. Два последних матча «Уэски» завершились ничьей с хихонским «Спортингом» (0:0) и поражением от «Тенерифе» (0:2).

Информация для ставок

«Эйбар» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Уэска» выиграла лишь один выездной поединок из десяти последних

«Уэска» смогла выиграть лишь один матч у «Эйбара» из пяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют не очень результативно в чемпионате, однако мы предполагаем, что они смогут обменяться забитыми мячами в этой встрече. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.