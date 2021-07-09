«Факел» – «Балтика». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

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вчера, 19:28

В стартовом туре ФНЛ нас ждет игра «Факела» и «Балтики». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита по линии букмекерской конторы Мелбет нет, котировки абсолютно равны. На победу «Факела» коэффициент 2.69, в случае победы «Балтики» зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.3. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.0.

Форма команд

«Факел» отлично провел предсезонную подготовку, проведя ряд товарищеских встреч и не потерпев ни одного поражения. Команда на ходу и готова к старту нового сезона. В последних двух матчах минимально обыграли «Химки» (1:0) и «Волгарь» (2:1), а еще матчем ранее расписали ничью с «Велесом» (1:1).

«Балтика» готовилась к новому чемпионату посредством товарищеских игр, провела их на довольно высоком уровне. За четыре встречи потерпели всего одно поражение от «Уфы» (0:2), а в последних поединках смогли без проблем обыграть волгоградский «Ротор» (2:0) и московское «Торпедо» (3:1). Клуб может претендовать на высокие места, особенно если подпишет чемпиона России.

Информация для ставок

• «Факел» забивает в шести поединках подряд

• «Балтика» выиграла пять из последних семи игр

• В предыдущей очной встрече была зафиксирована нулевая ничья

Прогноз

Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.1.