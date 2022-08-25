«Факел» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Поверить в успех команды из Воронежа предлагают за 4.5. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 4.05.
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27 августа 2022, 17:30
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Факел» все еще не побеждает в РПЛ и большинство матчей свел к ничейному результату. После шести туров коллектив набрал всего четыре очка и находится на низком 14 месте в турнирной таблице. Без побед в следующих поединках навязать борьбу прямым конкурентам за сохранение места в чемпионате России будет очень сложно. В прошлой игре «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее разошелся миром с «Уралом» (0:0).
«Спартак» утратил лидерство в прошлом туре, получив первое поражение в чемпионате, однако это не должно повлиять на настрой футболистов. Перед очередным туром РПЛ «красно-белые» занимают второе место с 13 пунктами и отстают от лидера на один балл. В прошлом матче «Спартак» минимально уступил «Динамо» (0:1), а неделей ранее крупно переиграл «Сочи» (3:0).
Информация для ставок
- «Факел» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Спартак» выиграл четыре матча из десяти последних на выезде
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Спартак» выиграл у «Факела» три из четырех матчей за последнее время
Прогноз
«Спартак» показывает хорошие результаты, и трудно представить, что нынешний «Факел» сможет что-то противопоставить московскому клубу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.