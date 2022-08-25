«Факел» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2022)

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сегодня, 10:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Поверить в успех команды из Воронежа предлагают за 4.5. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Факел» все еще не побеждает в РПЛ и большинство матчей свел к ничейному результату. После шести туров коллектив набрал всего четыре очка и находится на низком 14 месте в турнирной таблице. Без побед в следующих поединках навязать борьбу прямым конкурентам за сохранение места в чемпионате России будет очень сложно. В прошлой игре «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее разошелся миром с «Уралом» (0:0).

«Спартак» утратил лидерство в прошлом туре, получив первое поражение в чемпионате, однако это не должно повлиять на настрой футболистов. Перед очередным туром РПЛ «красно-белые» занимают второе место с 13 пунктами и отстают от лидера на один балл. В прошлом матче «Спартак» минимально уступил «Динамо» (0:1), а неделей ранее крупно переиграл «Сочи» (3:0).

Информация для ставок

«Факел» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Спартак» выиграл четыре матча из десяти последних на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Спартак» выиграл у «Факела» три из четырех матчей за последнее время

Прогноз

«Спартак» показывает хорошие результаты, и трудно представить, что нынешний «Факел» сможет что-то противопоставить московскому клубу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.