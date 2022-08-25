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«Факел» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2022)

сегодня, 10:33
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Поверить в успех команды из Воронежа предлагают за 4.5. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.423.971.70
Мелбет 4.50 4.14 1.81

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Факел» все еще не побеждает в РПЛ и большинство матчей свел к ничейному результату. После шести туров коллектив набрал всего четыре очка и находится на низком 14 месте в турнирной таблице. Без побед в следующих поединках навязать борьбу прямым конкурентам за сохранение места в чемпионате России будет очень сложно. В прошлой игре «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее разошелся миром с «Уралом» (0:0).

«Спартак» утратил лидерство в прошлом туре, получив первое поражение в чемпионате, однако это не должно повлиять на настрой футболистов. Перед очередным туром РПЛ «красно-белые» занимают второе место с 13 пунктами и отстают от лидера на один балл. В прошлом матче «Спартак» минимально уступил «Динамо» (0:1), а неделей ранее крупно переиграл «Сочи» (3:0).

Информация для ставок

  • «Факел» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Спартак» выиграл четыре матча из десяти последних на выезде
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Спартак» выиграл у «Факела» три из четырех матчей за последнее время

Прогноз

«Спартак» показывает хорошие результаты, и трудно представить, что нынешний «Факел» сможет что-то противопоставить московскому клубу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.70 1.68 2.16
Мелбет 2.19 1.79
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:11
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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