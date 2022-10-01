«Факел» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (02.10.2022)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Торпедо» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.57. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.15.

Форма команд

«Факел» старается набирать очки и в пяти последних турах проиграл всего два матча. Тем не менее, это не позволяет команде покинуть зону вылета. В турнирной таблице клуб из Воронежа занимает только 14 место и набрал восемь очков. В прошлой кубковой встрече «Факел» проиграл «Крыльям Советов» (0:1), а в чемпионате разошелся миром с «Сочи» (1:1).

«Торпедо» начал подавать признаки жизни, но говорить о возможности клуба бороться за место в РПЛ еще рано. Сейчас коллектив имеет в своем активе четыре балла и отстает от 12-ого спасительного места на пять пунктов, что отыграть быстро не получится. Два последних матча «Торпедо» завершились поражением в кубке от «Урала» и победой в чемпионате России над ЦСКА (1:0).

Информация для ставок

«Факел» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Торпедо» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Факел» выиграл три из четырех последних матчей у «Торпедо»

Прогноз