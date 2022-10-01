Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Факел» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (02.10.2022)

вчера, 11:24
Торпедо (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Торпедо» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.184.05

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.57. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.15.

Форма команд

«Факел» старается набирать очки и в пяти последних турах проиграл всего два матча. Тем не менее, это не позволяет команде покинуть зону вылета. В турнирной таблице клуб из Воронежа занимает только 14 место и набрал восемь очков. В прошлой кубковой встрече «Факел» проиграл «Крыльям Советов» (0:1), а в чемпионате разошелся миром с «Сочи» (1:1).

«Торпедо» начал подавать признаки жизни, но говорить о возможности клуба бороться за место в РПЛ еще рано. Сейчас коллектив имеет в своем активе четыре балла и отстает от 12-ого спасительного места на пять пунктов, что отыграть быстро не получится. Два последних матча «Торпедо» завершились поражением в кубке от «Урала» и победой в чемпионате России над ЦСКА (1:0).

Информация для ставок

  • «Факел» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Торпедо» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Факел» выиграл три из четырех последних матчей у «Торпедо»

Прогноз

Матч команд в РПЛ, которых еще год назад здесь не было, вызывает определенный интерес среди болельщиков. Предлагаем поверить в успех хозяев и сделать ставку на «Факел» по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.83 1.57 2.52
Все комментарии
Неубиваемый 1
Неубиваемый 1
сегодня в 11:11
ИТ Факел Б(1)
shlomo
shlomo
вчера в 12:42
Факел не проиграет этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 