ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИсландия. Высший дивизион 2021

«Филкир» — «Акранес». Прогноз на матч чемпионата Исландии (20.06.2021)

вчера, 13:34

Встречу двух команд из нижней части турнирной таблицы подарит нам девятый тур исландского чемпионата. «Филкир» ждет в гости «Акранес». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.724.194.50
Лига Ставок 1.70 4.10 4.40
Мелбет 1.73 4.20 4.26
1XBET 1.73 4.20 4.26
BetBoom 1.68 4.20 4.20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Филкир». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Акранеса» оценивается в 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.5.

Форма команд

«Филкир» находится на восьмой строчке после восьми сыгранных туров и желает поправить турнирное положение уже в ближайшем матче. Команда нечасто радует болельщиков победами, последняя состоялась в мае. В минувших двух турах расписали ничью со «Стьярнаном» (1:1) и проиграли «Брейдаблику» (0:2).

«Акранес» является аутсайдером чемпионата и занимает последнее место в таблице после восьми игр. Команда неудачно выступала на протяжении всей дистанции и смогла взять всего пять очков. В прошедших турах трижды проиграла, дома «Акурейри» (0:2) и «Брейдаблику» (2:3), а также на выезде «КР Рейкьявику» (1:3). В этой игре коллектив приложит усилия, чтобы взять первые очки за долгий период и прервать безвыигрышную серию.

Информация для ставок

  • «Акранес» проиграл четыре раза в последних шести играх
  • «Филкир» добыл всего одну победу в крайних 11 встречах
  • Последние две очные встречи завершились победой «Акранеса» (2:0) и (3:2)

Прогноз

В этой встрече нас ожидает игра двух не самых сильных исландских коллективов. Перед каждой командой стоят определенные задачи, и они намерены решить их в этом матче. Ожидаем равный бой с небольшим количеством моментов. Рискнуть и поставить на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.05.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу «Брейдаблика» по коэффициенту 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.51 2.10 1.77
Лига Ставок 2.60 1.46 2.09 1.69
Мелбет 2.60 1.47
1XBET 2.60 1.47
BetBoom 4.80 1.15 2.65 1.43 2.10 1.67
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:44
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100