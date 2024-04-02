«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз на матч кубка Италии (03.04.2024)

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вчера, 18:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу команды из Бергамо линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5 а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.98. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Фиорентина», как и «Аталанта» продолжает игру на три фронта, ведь кроме Серии А играет в еврокубках. Команда очень хочет побороться и за кубок Италии, где полуфинал состоит из двух поединков. В первом матче с соперником из Бергамо, хозяева постараются добиться убедительного преимущества, чтобы комфортнее себя чувствовать в ответной встрече. Два последних матча «Фиорентины» завершились домашним поражением от «Милана» в чемпионате и ничьей с «Маккаби» Хайфа в Лиге Конференций (1:1).

«Аталанта» имеет проблемы в чемпионате Италии и может не пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Еще один шанс есть у команды при победе в Лиге Европы, но не стоит забывать и о кубке страны. Тренерскому штабу придется правильно распределить ресурсы, чтобы преуспеть во всех турнирах и забрать какой-нибудь трофей. Два последних поединка «Аталанты» завершились крупной выездной победой над «Наполи» (3:0) и успехом со «Спортингом» (2:1) в Лиге Европы.

Информация для ставок

Четыре последних матча «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей «Аталанты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В первом матче сложно предположить кто будет успешнее, поэтому предлагаем довериться статистике личных встреч команд. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.