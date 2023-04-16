«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (04.03.2023)

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вчера, 23:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фиорентина». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Аталанты» оценивается за 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Фиорентина» сделала большой задел к выходу в полуфинал Лиги Конференций, а в чемпионате Италии показывает яркий футбол и добивается результата. Сейчас команда из Флоренции уверенно располагается на девятом месте с 41 баллом и может большую часть внимание уделять европейскому турниру, где в случае победы она сможет квалифицироваться в Лигу Европы. В матче Лиги Конференций «Фиорентина» разгромила на выезде «Лех» (4:1), а в чемпионате разошлась миром со «Специей» (1:1).

«Аталанта» вновь очень нестабильна и в пяти последних турах смогла набрать только семь очков. Коллектив из Бергамо занимает шестое место с 48 баллами и на четыре пункта опережает «Ювентус», имея одну игру в запасе. В предстоящей встрече гостям будет очень непросто, поэтому зрителей ожидает яркое противостояние с большим количеством борьбы. Два последних матча «Аталанты» завершились поражением от «Болоньи» (0:2) и успехом с «Кремонезе» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фиорентина» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» выиграла два из пяти последних матчей у «Фиорентины» при трех поражениях

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фиорентина» выглядит в разы увереннее «Аталанты» на данном отрезке сезона и наверняка сможет создать сопернику большие проблемы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.