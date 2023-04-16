«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фиорентина». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Аталанты» оценивается за 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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сегодня, 21:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.
Форма команд
«Фиорентина» сделала большой задел к выходу в полуфинал Лиги Конференций, а в чемпионате Италии показывает яркий футбол и добивается результата. Сейчас команда из Флоренции уверенно располагается на девятом месте с 41 баллом и может большую часть внимание уделять европейскому турниру, где в случае победы она сможет квалифицироваться в Лигу Европы. В матче Лиги Конференций «Фиорентина» разгромила на выезде «Лех» (4:1), а в чемпионате разошлась миром со «Специей» (1:1).
«Аталанта» вновь очень нестабильна и в пяти последних турах смогла набрать только семь очков. Коллектив из Бергамо занимает шестое место с 48 баллами и на четыре пункта опережает «Ювентус», имея одну игру в запасе. В предстоящей встрече гостям будет очень непросто, поэтому зрителей ожидает яркое противостояние с большим количеством борьбы. Два последних матча «Аталанты» завершились поражением от «Болоньи» (0:2) и успехом с «Кремонезе» (3:1).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Фиорентина» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Аталанта» выиграла два из пяти последних матчей у «Фиорентины» при трех поражениях
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Фиорентина» выглядит в разы увереннее «Аталанты» на данном отрезке сезона и наверняка сможет создать сопернику большие проблемы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.