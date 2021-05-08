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«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

вчера, 06:42

В 35-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Фиорентиной». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.134.001.88
Лига Ставок 4.00 3.95 1.86
Мелбет 4.49 3.88 1.81
1XBET 2.93 8.80 1.52
BetBoom 3.93 3.83 1.92

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Лацио» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.87, ничейный исход котируется в 4.00, а победа «Фиорентины» представлена коэффициентом 3.92.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.24, ТБ (2,5) – 1.64. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.64.

Форма команд

«Фиорентина», имея достаточно крепкий состав, проводит сезон совсем не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Место во второй половине таблицы явно не соответствует задачам на сезон. В последних двух турах сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и «Болоньей» (3:3).

«Лацио» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и имеет неплохие шансы финишировать в топ-4. Для этого команде необходимо побеждать в оставшихся играх, включая поединок с «Фиорентиной». В последних двух турах подопечные Симоне Индзаги разгромили «Милан» (3:0) и переиграли «Дженоа» (4:3), что свидетельствует о хорошей форме команды.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Фиорентины» составляет пять матчей
  • Встреча команд в первом круге закончилась победой «Лацио» (2:1)
  • «Лацио» выиграл семь из девяти последних матчей
  • В последних четырех очных поединках команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Лацио» очень мотивирован, и терять очки в этой игре явно не входит в планы команды. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.83 2.09
Лига Ставок 2.28 1.64 1.80 2.02
Мелбет 2.47 1.57
1XBET 3.60 1.29 1.50 2.65 1.77 2.05
BetBoom 3.75 1.30 2.29 1.67 1.78 2.12
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STVA 1
STVA 1
вчера в 07:06
Гости не проиграют
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