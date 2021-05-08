«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

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вчера, 06:42

В 35-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Фиорентиной». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Лацио» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.87, ничейный исход котируется в 4.00, а победа «Фиорентины» представлена коэффициентом 3.92.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.24, ТБ (2,5) – 1.64. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.64.

Форма команд

«Фиорентина», имея достаточно крепкий состав, проводит сезон совсем не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Место во второй половине таблицы явно не соответствует задачам на сезон. В последних двух турах сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и «Болоньей» (3:3).

«Лацио» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и имеет неплохие шансы финишировать в топ-4. Для этого команде необходимо побеждать в оставшихся играх, включая поединок с «Фиорентиной». В последних двух турах подопечные Симоне Индзаги разгромили «Милан» (3:0) и переиграли «Дженоа» (4:3), что свидетельствует о хорошей форме команды.

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Фиорентины» составляет пять матчей

Встреча команд в первом круге закончилась победой «Лацио» (2:1)

«Лацио» выиграл семь из девяти последних матчей

В последних четырех очных поединках команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Лацио» очень мотивирован, и терять очки в этой игре явно не входит в планы команды. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.87.