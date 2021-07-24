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ФКСБ – «Университатя»: прогноз на матч чемпионата Румынии (25.07.2021)

вчера, 23:12

Во втором туре Высшей лиги Румынии ФКСБ на домашней арене сыграет против ФК «Университатя».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.193.28
Мелбет 2.31 3.20 3.24

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в этой игре букмекеры считают хозяев поля. Сыграть ставку на победу ФКСБ БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.30, а шансы «Университати» одержать викторию оцениваются в 3.25. Заключить пари на ничейный исход встречи можно по котировке 3.18.

Аналитики сервиса считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.79, ТБ(2,5) – 2.11.

Форма команд

Новый сезон румынской Высшей лиги ФКСБ начинал гостевым матчем против «Ботошани». В этой игре команды голов не забили и разошлись миром (0:0). Также гости грядущей встречи успели провести первый матч квалификации Лиги конференций УЕФА против «Шахтёра» из Караганды. На своем поле ФКСБ добился минимальной победы, сделав заявку на проход в следующий отборочный тур.

В активе «Университати» уже три официальных игры в новом сезоне. В матче за Суперкубок Румынии клуб из Крайовы победил «Клуж» по пенальти, завоевав трофей.

Затем «Университатя», которую может возглавить экс-форвард «Челси», взяла удачный старт в Высшей лиге. В матче первого тура команда сломила сопротивление «Арджеша» на своем поле (1:0). Но развить этот успех в квалификации Лиги конференций УЕФА клуб не смог. В гостевой игре против «Лячи» было зафиксировано минимальное поражение (0:1).

Информация для ставок

• «Университатя» побеждала ФКСБ в 3 из 5 прошлых очных встреч
• В 4 последних дуэлях соперников фиксировался проход ставки на ТМ(2,5)
ФКСБ не выигрывал в 4 предыдущих домашних матчах чемпионата Румынии – две ничьи и два поражения

Прогноз

Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.79 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.55 1.78 2.08
Мелбет 1.80 2.09
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