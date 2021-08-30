«Форталеза» — «Куяба». Прогноз на матч бразильской Серии А (31.08.2021)

31 августа 2021 года «Форталеза» сыграет против «Куябы» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Этот поединок начнется в 03:30 по Москве. «Форталеза» и «Куяба» играют в чемпионате, который стал очень успешным в последние годы. Бразильская Серия А прогрессирует и заметно опережает другие латиноамериканские чемпионаты. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 03:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Форталезу». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.65 и на победу «Куябы» по коэффициенту 5.30.
Форма команд
«Форталеза» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 32 пункта. Команда выиграла девять поединков, пять раз играла вничью и проигрывала в трех матчах. У клуба в активе 27 забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах клуб смотрится неплохо, но есть куда расти. «Форталеза» много забивает и мало пропускает. Клуб опасен на контратаках, у него очень хорошая линия атаки, которая способна забивать минимум два гола за игру.
«Куяба» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба 20 баллов. Команда выиграла четыре поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 17 забитых и 18 пропущенных. В последних играх «Куяба» выглядит не лучшим образом. У команды в активе всего несколько побед, в остальных случаях клуб терял очки. Сейчас этот клуб не выглядит соперником для «Форталезы».
Информация для ставок
- «Куяба» выиграла два матча из последних пяти
- «Форталеза» не проигрывает пять игр кряду
- «Куяба» забила четыре гола в последних пяти матчах
Прогноз
«Куяба» выглядит очень плохо. Команда ужасно играет в атаке и не может похвастаться хорошей результативностью. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Форталеза» не проиграет по коэффициенту 2.00.
Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на другой матч в чемпионате Бразилии.