«Форталеза» — «Куяба». Прогноз на матч бразильской Серии А (31.08.2021)

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сегодня, 15:59

31 августа 2021 года «Форталеза» сыграет против «Куябы» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Этот поединок начнется в 03:30 по Москве. «Форталеза» и «Куяба» играют в чемпионате, который стал очень успешным в последние годы. Бразильская Серия А прогрессирует и заметно опережает другие латиноамериканские чемпионаты. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Форталезу». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.65 и на победу «Куябы» по коэффициенту 5.30.

Форма команд

«Форталеза» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 32 пункта. Команда выиграла девять поединков, пять раз играла вничью и проигрывала в трех матчах. У клуба в активе 27 забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах клуб смотрится неплохо, но есть куда расти. «Форталеза» много забивает и мало пропускает. Клуб опасен на контратаках, у него очень хорошая линия атаки, которая способна забивать минимум два гола за игру.

«Куяба» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба 20 баллов. Команда выиграла четыре поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 17 забитых и 18 пропущенных. В последних играх «Куяба» выглядит не лучшим образом. У команды в активе всего несколько побед, в остальных случаях клуб терял очки. Сейчас этот клуб не выглядит соперником для «Форталезы».

Информация для ставок

«Куяба» выиграла два матча из последних пяти

«Форталеза» не проигрывает пять игр кряду

«Куяба» забила четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Куяба» выглядит очень плохо. Команда ужасно играет в атаке и не может похвастаться хорошей результативностью. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Форталеза» не проиграет по коэффициенту 2.00.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на другой матч в чемпионате Бразилии.