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Франция — Германия. Прогноз на матч Евро-2020 (15.06.2021)

вчера, 15:04

Во втором матче первого тура группы F нас ждет битва Франции и Германии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.262.90
Лига Ставок 2.65 3.20 2.85
Фонбет 2.70 3.25 2.90
Мелбет 2.70 3.24 2.97
1XBET 2.70 3.24 2.97
BetBoom 2.73 3.21 2.88

Ставки букмекеров

С фаворитом этой встречи букмекеры абсолютно не определились. В БК Мелбет можно поставить на победу французов по коэффициенту 2.74, а на победу немцев по 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.17.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.1. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Сборная Франции обладает невероятным по глубине составом, поэтому может себе позволить варьировать игроками мирового уровня на всех позициях. Команда является главным фаворитом на победу на турнире, а футболисты должны подтверждать это с самого первого тура. В товарищеских встречах без проблем разобрались с двумя не самыми сильными сборными, без проблем обыграв их с одинаковым счетом (3:0).

Германия еще до старта турнира узнала имя нового главного тренера, который возглавит команду после Евро-2020. В своей лебединой песне Йоахим Лёв постарается привить своим футболистам только победный настрой и вернуть команде былую мощь. Насколько сильны сейчас немцы, сказать сложно. В товарищеских матчах без проблем обыграли Латвию (7:1), но не смогли ничего сделать с Данией (1:1).

Информация для ставок

• Франция не проигрывает семь матчей подряд
• Германия забивает и пропускает три игры подряд
• Последняя очная встреча команд завершилась победой Франции (2:1)
• В последних пяти поединках французы пропустили всего один гол

Прогноз

Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.17.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.57 1.82 2.08
Лига Ставок 2.47 1.53 1.76 2.04 1.41 2.85
Мелбет 1.85 2.11
1XBET 1.85 2.11
BetBoom 2.57 1.53 1.82 2.09 1.45 2.80
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Франция
shlomo
shlomo
вчера в 15:13
Возможен ничейный результат
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