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Франция - Германия
Венгрия - Португалия

Текстовая онлайн трансляция матча Франция против Германия

Франция Логотип футбольный клуб Франция 1:0 Логотип футбольный клуб Германия Германия
Франция
1 : 0
завершен
15 июня 2021, 22:00
вторник
Германия
Евро-2020, 1 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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    89' Бензема Карим (19) уходит с поля, Толиссо Корентен (12) вышел на поле
     
    90+4' Рабьо Адриен (14) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    7' Киммих Йозуа (6)
     
    20' (1:0) Автогол Хуммельс Матс (5)
     
    2
    74' Гнабри Серж (10) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
    74' Хаверц Кай (7) уходит с поля, Сане Лерой (19) вышел на поле
     
    2
    88' Госенс Робин (20) уходит с поля, Фолланд Кевин (9) вышел на поле
    88' Гинтер Маттиас (4) уходит с поля, Джан Эмре (23) вышел на поле
    Голы
    Хуммельс Матс 1:0(А) 20’
    Наказания
    7’ Киммих Йозуа
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    74’ Вернер Тимо Гнабри Серж
    74’ Сане Лерой Хаверц Кай
    88’ Фолланд Кевин Госенс Робин
    88’ Джан Эмре Гинтер Маттиас
    Толиссо Корентен Бензема Карим 89’
    Дембеле Усман Рабьо Адриен 90+4’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 10
    		1 Удары в створ 1
    		7 Фолы 10
    		3 Угловые 5
    		5 Офсайды 2
    		38% Владение мячом 62%
    		1 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Chivas1
    Chivas1
    16 июня в 11:58
    Хорошо что к французам не попали
    salleeh
    salleeh
    16 июня в 11:31
    Со сборной Францией, нужно играть плотнее. Тот де Мбапе, перестает играть, когда его раняют. Немцы дали очень много свободы французам, отсюда и игра получались техничной у Франции.
    Знатог
    Знатог
    16 июня в 11:21
      salleeh
      salleeh
      16 июня в 11:18
        galem72
        galem72
        16 июня в 10:57
        Хорошо поразмялись на старте французы. Германия, как обычно, глубоко сидит в лёвовской бочке.
        Правда тут
        Правда тут
        16 июня в 10:21
        Ну абсолютно не удивлен...Франция могла еще и прибавить..и счет должен был быть крупнее....Франция и Бельгия главные фавориты...но вот кто из них(и да те кто против негров в сборной еще раз смотрите и вникайте)
        David Young
        David Young ответ jobss (раскрыть)
        16 июня в 09:50
        .
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        16 июня в 07:12
        Заслуженная победа Франции. Погба был великолепен, в целом все хорошо сыграли, Дешам может с заменами немного затянул, Дембеле стоило выпустить пораньше, видимо не хотел ломать то что работает. А провал Германии в этом матче был ожидаем, перед турниром было очевидно что некому забивать голы, так и вышло в этой игре.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        16 июня в 06:05
        Немцы ? Французам ?
        Вся Германия в трауре ...
        ren888888
        ren888888
        16 июня в 02:10
          gentlewolf
          gentlewolf
          16 июня в 01:56
          Кстати пенку зажали на Мбаппе.
          До того как немец достал мяч он ногу нападающего зацепил. Не зацепил бы -и по мячу бы не сыграл.
          И мне показалось что франки на пол главной скорости не включались, немцы же все выдали на что могут.
          По итогу пока:
          все равно, и те и те выйдут дальше, лучше будет тот, кто правильнее распланирует физу к верхнему плей-офф.
          Могут и в финале повторить.
          jobss
          jobss
          16 июня в 01:30
          Когда отменили гол Каримушки😭
          Evilhuman
          Evilhuman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
          16 июня в 01:08
          Полностью согласен и если бы не офсайды, счёт для немцев был бы просто не приличным
          VeniaminS
          VeniaminS
          16 июня в 00:59
          Голландцы были интереснее
          Nazi
          Nazi ответ David Young (раскрыть)
          16 июня в 00:54, ред.
          Идеальный комментарий. И только мой лайк :(
          David Young
          David Young
          16 июня в 00:49
          Пока что самый равный и боевой матч на турнире, тут сказались уровни команд, выбранные ими тактики, а также то какое качество игры они показали.

          Франция в целом сыграла лучше Германии. В общем-то провела превосходный матч, сдерживая себя, при этом, от излишне атакующей игры и рискованных решений. Остроты в атаке было много, с реализацией особых проблем не было, очень хорошо сыграла полузащита, причём вся, а защита уверенно защищала ворота Льориса, у которого было довольно мало работы. Лучшим из французов на поле был Поль Погба, не смотря на отличную игру партнёров, именно Поль сыграл наиболее хорошо, порой делая удивительно хорошие действия, именно прежде всего его следует благодарить за то что автогол Хуммельса произошёл.

          У Германии особо отметить некого, некоторые сыграли явно хуже чем могли, Киммих, пожалуй, был лучшим, если брать Германию.

          Сборной Германии придётся в любом случае непросто в следующих матчах, но будет совсем непросто если определённые необходимые выводы не будут сделаны после этого матча. Это явно не максимум этой сборной Германии, они могут лучше. При этом, стоит отметить, слишком многого от сборной Германии ждать на этом турнире не стоит. У них есть серьёзные проблемы, в том числе глубокого характера, и они банально в чём-то не так сильны как некоторые другие команды на этом турнире. Но если они улучшат свою игру, то может так статься что они имеют неплохие шансы добиться весьма больших успехов.

          А Поль Погба смог показать очень много и доказать что он топ по мировым меркам. Даже его великолепный партнёр по сборной Нголо Канте сыграл не настолько блистательно.

          Франция же доказала что её не зря называют одной из лучших сборных мира и одним из главных фаворитов Евро-2020.
          Palex
          Palex
          16 июня в 00:44
          Лев напоминает нашего Черчесова, тупостью и упёртостью.Ошибся с составом, ошибся с расстановкой, упорно играет поперек поля, либо бесполезные забросы в штрафную. Имея двух классных атакующих крайков Сане и Гнабри не выпускает их вместе. Клосстреман сидит на лавке, а Киммих играет на его позиции, вместо того, что бы играть в опорной зоне. Ну и совсем мёртвый Хаверц, худший из худших в составе, такое количество брака, такая безвольная игра, что Дзюба на его фоне, кажется "звездой". Да в принципе, так по всему составу можно пройтись. А лучшей в команде был,вопреки автоголу, именно Хуммельс, столько подчистил сзади, сколько сделал перехватов, сколько блокировал ударов, что спас команду от разгорма.
          Красно-белый 1987
          Красно-белый 1987
          16 июня в 00:42
          похоже у такой Франции соперников на этом евро просто нет, Канте с Погба выжгли всю опорную зону, Мбаппе просто достиг уровня космос, отличная защита и вратарь ( кто считает что Италия один из фаворитов евро вспомните у них центре обороны играет косячный Кьяллинни) p.s нормально поднял на подобечных Дешама как и на наших футболёров против Бельгии😂
          Manny_Pacquiao
          Manny_Pacquiao
          16 июня в 00:39
          Тухель наглядно показал как использовать Вернера и Хаверца, но нюхач решил что он умнее. При всём уважении к мюллеру, он уже старик, и если играет Мюллер, нужен центрфорвард, типо Левандовски или клозе, чтоб освобождать для них пространство. Гризман это тот же канте, по всему полю отрабатывал, но не атаковал толком. Барсе бы использовать его в опорке как канте, физуха хватает, да и обороняться Симеоне научил.
          allemz
          allemz ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
          16 июня в 00:27
          Умная нация в достаточно полезных сферах, а не в футболе где интеллект у всех представителей любой страны ниже среднего уровня (не без исключений конечно), это спорт, где до 35 лет и после, двух слов связать не могут как, к примеру, Володька Быстров. Факторов и примеров куча. Очень трудно прогрессировать умственно в такой сфере деятельности.
          da da da
          da da da ответ Incredulous (раскрыть)
          16 июня в 00:24
          Испания вчера создала голевых 5 моментов с претопсборной,Германия же всего за весь матч один удар створ сделала,не зря Испания без проблем вынесла немцев в ЛН.
          ХУБУЛ
          ХУБУЛ ответ Incredulous (раскрыть)
          16 июня в 00:24
          И то очень печально, что напомнила вчершнуюю Испанию. Казюлькин уже который год пытается копировать этот футбол который на генетическом уровне не подходит Германии. Тем более у них свой стил, один из лучших в мире вот что нужно было наигрывать а не вату катать вдол и по перёк вот уже несколько лет.
          Kostya P.
          Kostya P.
          16 июня в 00:23
          Я реально думал , что с Мюллером вернётся бундесмашина...
          Incredulous
          Incredulous
          16 июня в 00:19
          Сегодняшняя сборная Германии очень напомнила вчерашнюю сборную Испании. Не по тактике или стратегии, а по инертности и беззубости.
          Ministri Krasnodar
          Ministri Krasnodar ответ ХУБУЛ (раскрыть)
          16 июня в 00:17, ред.
          При том , что у немцев в последнее десятилетие нет проблем с талантами . Просто нужен был тренер с иным видением игры , с новыми мыслями . Зачем несколько лет было держать Лёва … Вроде умная нация , а тут конкретный косяк допустили .
          h_a_k_k_e_r
          h_a_k_k_e_r ответ Брулин (раскрыть)
          16 июня в 00:16
          Не соглашусь. Мне больше всех понравились голландцы.
          Roman73
          Roman73
          16 июня в 00:16, ред.
          Фавориты на этом чемпионате кажутся уставшими, некоторые измождёнными трудным сезоном. Это повод некоторым свежим андердогам , России например прыгнуть выше головы и прорваться в полуфинал .
          Comentarios
          Comentarios ответ Дима Логинов (раскрыть)
          16 июня в 00:15
          Лучший комментарий по поводу России
          Дима Логинов
          Дима Логинов
          16 июня в 00:15
          Франция вылетит от Италии, немцы проиграют Бельгии. Чемпионом станет сборная России. Спокойной ночи всем.
          Roman73
          Roman73
          16 июня в 00:12
          Германия очень старалась , но ничего не создала, Франция играла не в полную силу.
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