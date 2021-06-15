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1 : 0
завершен
15 июня 2021, 22:00
вторник
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|Хуммельс Матс
|1:0(А)
|20’
|7’
|Киммих Йозуа
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|74’
|Вернер Тимо
|Гнабри Серж
|74’
|Сане Лерой
|Хаверц Кай
|88’
|Фолланд Кевин
|Госенс Робин
|88’
|Джан Эмре
|Гинтер Маттиас
|Толиссо Корентен
|Бензема Карим
|89’
|Дембеле Усман
|Рабьо Адриен
|90+4’
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|4
|Удары по воротам
|10
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|1
|Удары в створ
|1
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|7
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|5
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|5
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|1
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|1
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