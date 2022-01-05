«Фрайбург» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

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05 января 2022, 14:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 1.59. На победу гостей в букмекерской конторе Фонбет, игроки могут поставить по коэффициенту 5.5. Вероятность ничьи оценивается по 4.1.

На исход с большим количеством забитых мячей ( ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.86. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 1.94.

Форма команд

«Фрайбург» стал главным открытием на старте нового сезона Бундеслиги. Команда играет в атакующий футбол и старается стабильно набирать очки. Сейчас клуб идет на третьем месте, имея в активе 29 очков, что не может не радовать болельщиков, которые верят, что «Фрайбург» сможет продлить свой успех как можно дольше. В прошлой игре чемпионата «Фрайбург» обыграл на своем поле прямого конкурента «Байер» (2:1), а ранее разошелся миром с «Унион Берлин» (0:0).

«Арминия» продолжает находится в зоне вылета Бундеслиги, но определенные сдвиги в игре команды можно наблюдать. В последних пяти матчах коллектив набрал семь очков, но остается на 17 месте, и чтобы исправить ситуацию, ему необходимо продолжать набирать баллы. Матч с «Фрайбургом» будет очень сложным и даже ничейный результата станет для команды достижением. Последние две игры «Арминия» выиграла у «РБ Лейпцига» и «Бохума» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арминия» выиграла три из десяти последних матчей на выезде

Три из пяти последних матчей между командами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Арминия» набрала шесть очков в двух последних турах и поэтому игра с командой из лидирующей группы турнирной таблицы добавляет интриги. Предполагаем, что «Фрайбург» окажется сильнее в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Фонбет.