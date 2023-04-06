«Фрайбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

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вчера, 18:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Фрайбурга» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Фрайбург» уже который сезон является заметной силой в Германии и доказала это в недавнем матче кубка страны, выбив «Баварию» (2:1). Коллектив борется и за место в Лиге чемпионов, а в турнирной таблице Бундеслиги занимает четвертое место с 47 баллами. Хозяевам будет гораздо тяжелее в этой встрече, ведь гости будут более серьезно настроены после провала несколько дней назад. В последней игре чемпионата «Фрайбург» сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

«Бавария» уже покинула один турнир при Томасе Тухеле, неожиданно проиграв тому же «Фрайбургу» в кубке Германии. Тем не менее, для постоянного чемпиона Германии куда более важными являются встречи в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Сейчас «Бавария» лидирует в чемпионате с 55 баллами и опережает «Боруссию» на два пункта, благодаря победе над ней на прошлой неделе со счетом (4:2).

Информация для ставок

Четыре из восьми последних матчей «Фрайбурга» завершились ничейным результатом

«Бавария» проиграла три из десяти последних встреч при семи победах

«Бавария» выиграла три из четырех последних матче с «Фрайбургом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» уже доказал, что может создавать проблемы любой команде и наверняка сможет забить, а в голе «Баварии» сомневаться не приходиться. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.