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«Фрайбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

вчера, 18:20
Бавария

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Фрайбурга» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.385.061.48
Pari 6.40 4.90 1.45

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Фрайбург» уже который сезон является заметной силой в Германии и доказала это в недавнем матче кубка страны, выбив «Баварию» (2:1). Коллектив борется и за место в Лиге чемпионов, а в турнирной таблице Бундеслиги занимает четвертое место с 47 баллами. Хозяевам будет гораздо тяжелее в этой встрече, ведь гости будут более серьезно настроены после провала несколько дней назад. В последней игре чемпионата «Фрайбург» сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

«Бавария» уже покинула один турнир при Томасе Тухеле, неожиданно проиграв тому же «Фрайбургу» в кубке Германии. Тем не менее, для постоянного чемпиона Германии куда более важными являются встречи в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Сейчас «Бавария» лидирует в чемпионате с 55 баллами и опережает «Боруссию» на два пункта, благодаря победе над ней на прошлой неделе со счетом (4:2).

Информация для ставок

  • Четыре из восьми последних матчей «Фрайбурга» завершились ничейным результатом
  • «Бавария» проиграла три из десяти последних встреч при семи победах
  • «Бавария» выиграла три из четырех последних матче с «Фрайбургом»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» уже доказал, что может создавать проблемы любой команде и наверняка сможет забить, а в голе «Баварии» сомневаться не приходиться. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.31 1.24 2.55 1.56 2.01 1.88
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:30
Что ж, верю во второй обмен голами на неделе в этом противостоянии, тем более Фрайбург играет дома и будет более агрессивен. Понятно , что Флеккену в рамке не позавидуешь, и Мюллер. Гнабри, Сане и компания обрушат шквал атак на ворота хозяев, но и гости показали, что могут быть успешными на контратаках. В обороне же у обеих команд есть куда стремиться к исправлению ошибок и что улучшать. Наша ставка играла в 9-ти из 10-ти последних очных баталий команд, у нас есть свежий проход по этому направлению. так что не будем менять тенденцию. Тем более и Бавария борется за сохранение лидерства, и Фрайбург за сохранение места в ЛЧ - на поле снова должно быть огненно.
Гость
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