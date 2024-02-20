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«Фрайбург» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

вчера, 12:16
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. На ничейный результат можно поставить по 3.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.05.

Лига Европы 2023/2024
Фрайбург
Ланс
НичьяПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
завтра, 20:45
0 - 0
Первый матч
Ничья

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Фрайбург» не дал себя обыграть в первой встрече во Франции, но и сам не отметился забитыми мячами. Команда не очень стабильна в Германии, поэтому может сделать упор на Лигу Европы и попытаться пробиться как можно дальше. Любая победа в этот футбольный вечер гарантирует клубу выход в следующий этап. Два последних матча «Фрайбурга» завершились ничьей с «Айнтрахтом» Ф (3:3) и поражением на выезде от «Боруссии» Дортмунд (0:3).

«Ланс» очень старался вырвать победу у «Фрайбурга» на своем поле, но в каких-то моментах команде не повезло. Тем не менее домашняя ничья никогда не была приговором, и гости просто постараются играть чуть смелее. Французскому клубу нельзя пропускать быстрые мячи, иначе все может пойти не по плану и перестроиться во время поединка будет проблематично. В прошлом туре Лиги 1 «Ланс» на выезде поделил очки с «Реймсом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ланс» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Фрайбург» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • Три последних домашних матча «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязательно попытается как можно быстрее забить своему сопернику и завладеть преимуществом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:45
В первом поединке данных соперников Ланс, как и подобается домашней команде, владел мячом больше, чем соперник. Но вот в плане остроты французы сильно уступали немцам: 13-17 по ударам , 1-4 по попаданиям в створ, а главное - "кроваво-золотые" наиграли лишь на 0,42 по xG. В то время как у Фрайбурга данная цифра составила 1,44. Перед ответным поединком считаю фаворитом в данной паре уже немцев. Не исключено, что мы снова увидим матч без победителя в основное время. Поэтому, собственно, лучше подстраховаться нулевой форой. Мой прогноз - фора (0) на хозяев.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:05
Будет голевая ничья, и нападающие не забьют.
Гость
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