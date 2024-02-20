«Фрайбург» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

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вчера, 12:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. На ничейный результат можно поставить по 3.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Фрайбург» не дал себя обыграть в первой встрече во Франции, но и сам не отметился забитыми мячами. Команда не очень стабильна в Германии, поэтому может сделать упор на Лигу Европы и попытаться пробиться как можно дальше. Любая победа в этот футбольный вечер гарантирует клубу выход в следующий этап. Два последних матча «Фрайбурга» завершились ничьей с «Айнтрахтом» Ф (3:3) и поражением на выезде от «Боруссии» Дортмунд (0:3).

«Ланс» очень старался вырвать победу у «Фрайбурга» на своем поле, но в каких-то моментах команде не повезло. Тем не менее домашняя ничья никогда не была приговором, и гости просто постараются играть чуть смелее. Французскому клубу нельзя пропускать быстрые мячи, иначе все может пойти не по плану и перестроиться во время поединка будет проблематично. В прошлом туре Лиги 1 «Ланс» на выезде поделил очки с «Реймсом» (1:1).

Информация для ставок

«Ланс» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Фрайбург» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Три последних домашних матча «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязательно попытается как можно быстрее забить своему сопернику и завладеть преимуществом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.