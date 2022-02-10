«Фрайбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 11:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 2.15. На победу гостей в букмекерской конторе Фонбет, игроки могут поставить по коэффициенту 3.75. Вероятность ничьи оценивается по 3.4.

На исход с большим количеством взятия ворот ( ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.98. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 1.83.

Форма команд

«Фрайбург» идет на пятом месте и в пяти последних турах одержал лишь две победы. Команда набрала 33 очка и от третьего места отстает всего на пять пунктов. Тем не менее, чтобы добиться более высокого результата, клубу необходимо стабильнее набирать баллы и в поединке с середняком турнирной таблицы на своем поле ей это вполне по силам. В прошлом туре Бундеслиги «Фрайбург» проиграл на выезде «Кельну» (0:1), а ранее оказался сильнее «Штутгарта» (2:0).

«Майнц» набрал шесть очков в пяти последних турах чемпионата Германии, что не позволяет ему пока подняться выше текущего десятого места. Коллектив имеет в своем активе 30 очков и очень хотел бы побороться за еврокубковую зону, хоть сделать это будет непросто. Команда имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей (30:23) и при полной самоотдаче имеет шансы побороться за очки в предстоящей встрече. Две последние игры «Майнца» завершились победой над «Хоффенхаймом» (2:0) и поражением от «Гройтер Фюрт» (1:2).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Майнц» не может набрать очки уже шесть выездных поединков подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл три из пяти домашних матчей с «Майнцом» за последнее время

Прогноз

«Фрайбург» надеется закрепиться на своем месте и обязан набирать очки в домашних матчах с равными соперниками. Предполагаем, что хозяева добьются минимальной победы. Сделать ставку на «Фрайбург» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.