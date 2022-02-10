«Фрайбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 2.15. На победу гостей в букмекерской конторе Фонбет, игроки могут поставить по коэффициенту 3.75. Вероятность ничьи оценивается по 3.4.
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завтра, 17:30
На исход с большим количеством взятия ворот (ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.98. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 1.83.
Форма команд
«Фрайбург» идет на пятом месте и в пяти последних турах одержал лишь две победы. Команда набрала 33 очка и от третьего места отстает всего на пять пунктов. Тем не менее, чтобы добиться более высокого результата, клубу необходимо стабильнее набирать баллы и в поединке с середняком турнирной таблицы на своем поле ей это вполне по силам. В прошлом туре Бундеслиги «Фрайбург» проиграл на выезде «Кельну» (0:1), а ранее оказался сильнее «Штутгарта» (2:0).
«Майнц» набрал шесть очков в пяти последних турах чемпионата Германии, что не позволяет ему пока подняться выше текущего десятого места. Коллектив имеет в своем активе 30 очков и очень хотел бы побороться за еврокубковую зону, хоть сделать это будет непросто. Команда имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей (30:23) и при полной самоотдаче имеет шансы побороться за очки в предстоящей встрече. Две последние игры «Майнца» завершились победой над «Хоффенхаймом» (2:0) и поражением от «Гройтер Фюрт» (1:2).
Информация для ставок
- Оба коллектива выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Майнц» не может набрать очки уже шесть выездных поединков подряд
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Фрайбург» выиграл три из пяти домашних матчей с «Майнцом» за последнее время
Прогноз
«Фрайбург» надеется закрепиться на своем месте и обязан набирать очки в домашних матчах с равными соперниками. Предполагаем, что хозяева добьются минимальной победы. Сделать ставку на «Фрайбург» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.