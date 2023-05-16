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«Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (19.05.2023)

вчера, 13:51
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.333.653.08
Pari 2.30 3.60 3.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Фрайбург» не набирал очков в двух последних турах Бундеслиги, что очень осложнило позиции клуба в борьбе за Лигу Чемпионов. Сейчас коллектив располагается на пятом месте и отстает от «Униона» на три пункта. Хозяева в этом поединке устраивает только победа, поэтому они большими силами будут идти вперед. В последних двух своих матчах «Фрайбург» проиграл «Униону» (2:4) и «РБ Лейпциг» (0:1).

«Вольфсбург» провел средний сезон и уже не сможет подняться выше своего места по итогам сезона. Коллектив располагается на шестом месте с 49 баллами и опережает «Байер» только за счет дополнительных показателей. Чтобы сохранить свою позицию, гостям очень важно не проиграть два оставшихся матча. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:1), а ранее был разгромлен «Боруссией» Дортмунд (0:6).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Герты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» проиграл три последних матча подряд
  • «Фрайбург» и «Вольфсбург» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничье
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.36 2.13 1.77 1.68 2.29
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:27
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:03
Две команды, обе с мотивацией на оставшиеся поединки сезона. Обе умеют забивать - за 32 тура хозяева настреляли 48 мячей, гости и вовсе 56. Но при этом оборону ни тех, ни других назвать очень надёжной язык не повернётся. В среднем за игру Фрайбург и Вольфсбург пропускают больше одного гола (42 и 44 соответственно). Ну а в личных встречах данным коллективам пора бы уже показать обоюдно зрелищный футбол. Кстати, в последнем очном поединке соперников на поле Фрайбурга обмен голами состоялся без проблем, а хозяева тогда выиграли 3-2. Мой выбор на этот матч - Обе забьют!
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