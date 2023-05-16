«Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (19.05.2023)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Фрайбург» не набирал очков в двух последних турах Бундеслиги, что очень осложнило позиции клуба в борьбе за Лигу Чемпионов. Сейчас коллектив располагается на пятом месте и отстает от «Униона» на три пункта. Хозяева в этом поединке устраивает только победа, поэтому они большими силами будут идти вперед. В последних двух своих матчах «Фрайбург» проиграл «Униону» (2:4) и «РБ Лейпциг» (0:1).

«Вольфсбург» провел средний сезон и уже не сможет подняться выше своего места по итогам сезона. Коллектив располагается на шестом месте с 49 баллами и опережает «Байер» только за счет дополнительных показателей. Чтобы сохранить свою позицию, гостям очень важно не проиграть два оставшихся матча. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:1), а ранее был разгромлен «Боруссией» Дортмунд (0:6).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Герты» завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» проиграл три последних матча подряд

«Фрайбург» и «Вольфсбург» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничье

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.