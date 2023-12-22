«Фулхэм» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (23.12.2023)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу гостей коэффициент составляет 5.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.95.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.95. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Фулхэм» смог закрепиться в середине турнирной таблицы и очень не хочет опускаться ниже. Сейчас коллектив располагается на 11 месте с 21 баллом и отстает от «Челси» всего на один пункт. В домашней игре с аутсайдером, болельщики хозяев рассчитывают на красивую игру и уверенную победу, которая еще больше укрепит позиции клуба. В матче кубка английской лиги «Фулхэм» по пенальти прошел «Эвертон» (2:1), а в чемпионате на выезде крупно проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:3).

«Бернли» проиграл большинство последних матчей и пока все идет к тому, что коллектив не сможет зацепиться за место в АПЛ на следующий сезон. Команда занимает предпоследнее место с восемью баллами и опережает последний клуб только по дополнительным характеристикам. В игре на выезде с «Фулхэмом» даже за ничью придется отдать очень много сил. В двух последних встречах «Бернли» уступил «Эвертону» и добыл ничью с «Брайтоном» (1:1).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бернли» проиграл шесть из восьми последних поединков на выезде

«Фулхэм» проиграл три из пяти последних матчей с «Бернли» при одной победе

Шесть из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Статистика личных встреч говорит о преимуществе «Бернли», но в этой ситуации более важна физическая форма и результаты команд. Предполагаем, что одержит победу «Фулхэм», а сделать на него ставку можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.