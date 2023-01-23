«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (23.01.2023)

Ставки букмекеров
«Тоттенхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.08. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.
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0 : 1
завершен
вчера, 23:15
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Фулхэм» только в прошлом туре прервал свою победную серию и по его итогам откатился на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе клуба 31 набранный балла, а отставание от «Тоттенхэма» составляет всего два пункта, что может послужить хорошей мотивацией для победы. В прошлой игре «Фулхэм» уступил на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), а ранее на своем стадионе одолел «Челси» (2:0).
«Тоттенхэм» в последних турах проиграл ключевые поединки против прямых конкурентов, поэтому атмосфера в команде наверняка оставляет желать лучшего. «Шпоры» на данный момент занимают пятое место с 33 баллами и отстают от зоны Лиги Чемпионов уже на шесть очков. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Манчестер Сити» (2:4), а ранее на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2).
Информация для ставок
- «Фулхэм» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Тоттенхэм» забивал в семи из десяти последних выездных поединках
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Фулхэм» проиграл «шпорам» восемь из десяти последних поединков
Прогноз
«Тоттенхэм» не очень качественно играет на выездах в последнее время, поэтому рискнем остановить свой выбор на хозяевах. Сделать ставку на успех «Фулхэма» можно по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.