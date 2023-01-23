«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (23.01.2023)

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вчера, 05:31

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.08. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Фулхэм» только в прошлом туре прервал свою победную серию и по его итогам откатился на седьмое место в турнирной таблице АПЛ . В активе клуба 31 набранный балла, а отставание от «Тоттенхэма» составляет всего два пункта, что может послужить хорошей мотивацией для победы. В прошлой игре «Фулхэм» уступил на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), а ранее на своем стадионе одолел «Челси» (2:0).

«Тоттенхэм» в последних турах проиграл ключевые поединки против прямых конкурентов, поэтому атмосфера в команде наверняка оставляет желать лучшего. «Шпоры» на данный момент занимают пятое место с 33 баллами и отстают от зоны Лиги Чемпионов уже на шесть очков. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Манчестер Сити» (2:4), а ранее на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» забивал в семи из десяти последних выездных поединках

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фулхэм» проиграл «шпорам» восемь из десяти последних поединков

Прогноз

«Тоттенхэм» не очень качественно играет на выездах в последнее время, поэтому рискнем остановить свой выбор на хозяевах. Сделать ставку на успех «Фулхэма» можно по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.