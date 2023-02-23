«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2023)

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сегодня, 09:54

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.3. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.07. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Фулхэм» после ряда неудачных матчей снова начал стабильно набирать очки и на данный момент находится на шестом месте. Лондонский клуб имеет в своем активе 38 очков и отстает от ближайшего соперника на три балла. В предстоящей встрече у хозяев будет хорошая возможность сократить расстояние от прямых конкурентов. В прошлом туре «Фулхэм» обыграл на выезде «Брайтон» (1:0), а ранее одолел «Ноттингем Форест» (2:0).

У «Вулверхэмптона» дела идут не очень хорошо в нынешнем сезоне и на серьезные места клуб уже давно не претендует. Сейчас «волки» занимают 15 место с 23 очками и только на три пункта опережают зону вылета. В предстоящей встрече с «Фулхэмом» гости очень хотят побороться за очки, ведь при подобных результатах команда в скором времени может опуститься еще ниже. Два последних матча «Вулверхэмтона» завершились минимальным поражением от «Борнмута» (0:1) и победой над «Саутгемптоном» (2:1).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл три последних матча во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют»

«Фулхэм» проиграл три из пяти последних встреч с «Вулверхэмптоном» при двух ничьих

Прогноз

«Фулхэм» постарается вернуться на былые позиции турнирной таблицы, но для этого нужна победа на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.