«Гамбург» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 12:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.96. Победа «Хайденхайма» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Гамбург» в последних матчах улучшил свои результаты и имеет внушительную серию без поражений. Это помогло команда забраться уже на четвертое место с набранными 37 очками, а отставание от лидера составляет всего два пункта. Вперед ждет интересная борьба за выход в Бундеслигу с участием как минимум шести клубов, а матч с прямым конкурентом на своем стадионе станет хорошей возможностью оторваться. Два последних матча чемпионата завершились для «Гамбурга» крупной победой над «Дармштадтом» (5:0) и минимальной над «Санкт-Паули» (2:1).

«Хайденхайм» также проводит сильный сезон и проигрывает «Гамбургу» только по дополнительным характеристикам. Плотность в турнирной таблице довольно высокая, а между первым и шестым место расстояние составляет два пункта. Для «Хайденхайма» сейчас каждое заработанное очко будет очень ценным. Клуб мало забивает (28 мячей), поэтому тренерскому штабу необходимо улучшить этот компонент в своих футболистах. В прошлой игре «Хайденхайм» выиграл у «Ганновера» (3:1), а ранее разошелся миром с «Ганзой» (0:0).

Информация для ставок

«Хайденхайм» выиграл восемь из десяти последних матчей

Четыре последних матча «Гамбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Гамбург» почти не проигрывает и постарается добиться победы в этом поединке за счет фактора домашнего поля. Предполагаем, что матч будет лишен большого количества голов, а хозяева одержат минимальную победу. Сделать ставку на победу «Гамбурга» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.96.