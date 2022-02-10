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«Гамбург» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2022)

вчера, 12:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.96. Победа «Хайденхайма» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.774.80
Фонбет 1.75 3.75 4.70
Мелбет 1.78 3.86 4.42
BetBoom 1.78 3.74 4.39

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Гамбург» в последних матчах улучшил свои результаты и имеет внушительную серию без поражений. Это помогло команда забраться уже на четвертое место с набранными 37 очками, а отставание от лидера составляет всего два пункта. Вперед ждет интересная борьба за выход в Бундеслигу с участием как минимум шести клубов, а матч с прямым конкурентом на своем стадионе станет хорошей возможностью оторваться. Два последних матча чемпионата завершились для «Гамбурга» крупной победой над «Дармштадтом» (5:0) и минимальной над «Санкт-Паули» (2:1).

«Хайденхайм» также проводит сильный сезон и проигрывает «Гамбургу» только по дополнительным характеристикам. Плотность в турнирной таблице довольно высокая, а между первым и шестым место расстояние составляет два пункта. Для «Хайденхайма» сейчас каждое заработанное очко будет очень ценным. Клуб мало забивает (28 мячей), поэтому тренерскому штабу необходимо улучшить этот компонент в своих футболистах. В прошлой игре «Хайденхайм» выиграл у «Ганновера» (3:1), а ранее разошелся миром с «Ганзой» (0:0).

Информация для ставок

  • «Хайденхайм» выиграл восемь из десяти последних матчей
  • Четыре последних матча «Гамбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Гамбург» почти не проигрывает и постарается добиться победы в этом поединке за счет фактора домашнего поля. Предполагаем, что матч будет лишен большого количества голов, а хозяева одержат минимальную победу. Сделать ставку на победу «Гамбурга» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.96.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.78 1.69 2.28
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.21 1.74
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:38
Хозяева не проиграют
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