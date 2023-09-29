«Гавр» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2023)

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вчера, 22:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.97. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Гавра» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Гавр» как для новичка Лиги 1 набрал девять очков в шести турах и может быть доволен собой, как и болельщики клуба. Коллектив занимает седьмое место и постарается дальше продолжать набирать важные для сохранения прописки баллы. В предстоящей игре с более грозным «Лиллем» команда постарается не играть весь матч в обороне, а искать свои шансы в атаке. Два последних матча «Гавра» завершились победой над «Клермоном» (2:1), а ранее поделила очки с «Гавром» (0:0).

«Лилль» выступает нестабильно и чередует победы с поражениями, изредка допуская ничейные результаты. Команда Пауло Фонсеки идет только на 11 месте с восемью баллами и нуждается в изменениях, которые позволят набирать больше очков и вернуться в зону еврокубков. В прошлом туре Лиги 1 «Лилль» уступил «Реймсу» (1:2), а в Лиге Конференций на своем поле одолел «Олимпию» (2:0).

Информация для ставок

«Гавр» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате Франции

«Лилль» не может выиграть на выезде уже 11 матчей подряд

«Лилль» выиграл пять последних матчей у «Гавра»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, но мы предполагаем, что клубы поделят очки в этот футбольный вечер. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.