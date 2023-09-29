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«Гавр» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2023)

вчера, 22:50
Лилль

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.97. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Гавра» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.213.531.97
Лига Ставок 3.95 3.55 2.02
Pari 4.10 3.55 1.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Гавр» как для новичка Лиги 1 набрал девять очков в шести турах и может быть доволен собой, как и болельщики клуба. Коллектив занимает седьмое место и постарается дальше продолжать набирать важные для сохранения прописки баллы. В предстоящей игре с более грозным «Лиллем» команда постарается не играть весь матч в обороне, а искать свои шансы в атаке. Два последних матча «Гавра» завершились победой над «Клермоном» (2:1), а ранее поделила очки с «Гавром» (0:0).

«Лилль» выступает нестабильно и чередует победы с поражениями, изредка допуская ничейные результаты. Команда Пауло Фонсеки идет только на 11 месте с восемью баллами и нуждается в изменениях, которые позволят набирать больше очков и вернуться в зону еврокубков. В прошлом туре Лиги 1 «Лилль» уступил «Реймсу» (1:2), а в Лиге Конференций на своем поле одолел «Олимпию» (2:0).

Информация для ставок

  • «Гавр» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате Франции
  • «Лилль» не может выиграть на выезде уже 11 матчей подряд
  • «Лилль» выиграл пять последних матчей у «Гавра»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, но мы предполагаем, что клубы поделят очки в этот футбольный вечер. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.52 1.86 2.03 1.47 2.81
Лига Ставок 2.55 1.52 1.81 2.04 1.43 2.84
Pari 1.82 2.00
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:51
Лиль даже играя в гостях, должен набирать три очка!
Гость
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