«Генк» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.08.2022)

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сегодня, 09:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Эйпена» оценивается по 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Генк» стал одной из большинства команд чемпионата, кто после двух туров набрал три очка, то есть выиграл и проиграл по одному поединку. Коллектив нацелен на зону Лиги Чемпионов, поэтому будет нуждаться в стабильном наборе очков, о котором говорить пока рано, ведь сезон только начинается. В прошлом туре «Генк» на своем поле обыграл «Стандард» (3:1), а ранее уступил на выезде «Брюгге» (2:3).

«Эйпен» также имеет три пункта в своем активе после двух стартовых туров, однако команда отличилась тем, что набрала их в домашнем матче с чемпионом Бельгии. Такая победа может вдохновить футболистов и дальше не благоприятные результаты и внушает оптимизм болельщикам. В прошлой игре «Эйпен» вырвал победу у «Брюгге» (2:1), а неделей ранее уступил на выезде «Шарлеруа» (1:3).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Генка» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Эйпен» выиграл только один матч на выезде из десяти последних

«Генк» выиграл пять из шести последних матча у «Эйпена»

Пять из шести поединков между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют личные встречи достаточно результативно, как и стартовые туры нового сезона. Предполагаем, что ничего не изменится в этом поединке и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Лига Ставок.