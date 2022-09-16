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«Генк» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.09.2022)

16 сентября 2022, 14:52
Гент

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Гента» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.133.773.34
Лига Ставок 2.11 3.60 3.25
Мелбет 2.13 3.72 3.24
1XBET 2.13 3.72 3.24

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Генк» не участвует в еврокубках в этом сезоне, поэтому может полностью сосредоточиться на результатах во внутреннем первенстве. Перед стартом очередного тура команда занимает второе место с 19 очками, однако отстает от лидера «Антверпена» на пять баллов. В домашнем матче с принципиальным соперником от хозяев ждут исключительно победы. В прошлом туре «Генк» обыграл на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:1), а неделей ранее разошелся миром с «Сент-Трюйденом» (0:0).

«Гент» выступает в чемпионате с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. На данный момент коллектив занимает пятое место с 14 баллами и отстает от лидера на 10 баллов, что на такой отрезке является большим отрывом. Два последних матча «Гента» завершились крупной победой в Лиге Конференций над «Шемрок Роверс» (3:0), а в чемпионате обыграл «Зюлте-Варегем» (2:0).

Информация для ставок

  • «Генк» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Гента» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Генк» проиграл три последних матчей из четырех с «Гентом»
  • Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют личные встречи малорезультативно и мы предполагаем, что в этот раз зрители также не увидят большого количества мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.73 1.72 2.19
Лига Ставок 2.09 1.66 1.66 2.09
Мелбет 2.18 1.70
1XBET 2.18 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
16 сентября в 18:24
Игра на три результата
Гость
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