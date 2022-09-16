«Генк» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.09.2022)

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16 сентября 2022, 14:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Гента» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Генк» не участвует в еврокубках в этом сезоне, поэтому может полностью сосредоточиться на результатах во внутреннем первенстве. Перед стартом очередного тура команда занимает второе место с 19 очками, однако отстает от лидера «Антверпена» на пять баллов. В домашнем матче с принципиальным соперником от хозяев ждут исключительно победы. В прошлом туре «Генк» обыграл на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:1), а неделей ранее разошелся миром с «Сент-Трюйденом» (0:0).

«Гент» выступает в чемпионате с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. На данный момент коллектив занимает пятое место с 14 баллами и отстает от лидера на 10 баллов, что на такой отрезке является большим отрывом. Два последних матча «Гента» завершились крупной победой в Лиге Конференций над «Шемрок Роверс» (3:0), а в чемпионате обыграл «Зюлте-Варегем» (2:0).

Информация для ставок

«Генк» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Гента» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Генк» проиграл три последних матчей из четырех с «Гентом»

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют личные встречи малорезультативно и мы предполагаем, что в этот раз зрители также не увидят большого количества мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.