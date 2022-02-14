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«Генк» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.02.2022)

вчера, 13:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.59. Победа «Мехелена» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.604.245.30
Фонбет 1.60 4.30 5.30
Мелбет 1.60 4.40 5.15
1XBET 1.60 4.40 5.15
BetBoom 1.57 4.18 5.58

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Генк» прибавил в последних матчах и начал достигать неплохих результатов, а именно 9 очков в пяти последних турах чемпионата Бельгии. Коллектив поднялся на восьмое место с 38 баллами и вошел в зону плей-офф. Тем не менее, впереди еще много работы и главной задачей клуба является закрепиться в группе лидеров. В последнем туре «Генк» обыграл на своем поле «Стандард» (2:0), а ранее уступил на выезде «Оуд-Хеверли» (1:2).

«Мехелен» находится по соседству с «Генком» и опережает его на четыре очка. Команда часто проигрывает на выезде, но удерживает седьмое место с 42 очками. Также коллектив имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (45:41), что говорит о приблизительном балансе атакующей и оборонной линии. В прошлом туре «Мехелен» обыграл «Остенде» (3:0), а ранее оказался сильнее «Беерсхот-Вилрийк» (3:2).

Информация для ставок

  • «Мехелен» выиграл четыре матча из десяти последних матчей, а «Генк» одержал пять побед
  • Четыре из пяти последних поединков «Мехелена» на выезде завершились исходом поражениями
  • «Генк» выиграл 11 последних матчей у «Мехелена» на своем стадионе

Прогноз

«Генк» имеет отличную статистику домашних матчей с соперником и в последних поединках также добивается хороших результатов. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.59.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.63 1.88 1.94
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.39 1.59
1XBET 2.39 1.59
Все комментарии
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вчера в 14:10
Футбольный клуб «Генк» выиграет матч.
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