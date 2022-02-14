«Генк» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.02.2022)

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вчера, 13:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.59. Победа «Мехелена» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Генк» прибавил в последних матчах и начал достигать неплохих результатов, а именно 9 очков в пяти последних турах чемпионата Бельгии. Коллектив поднялся на восьмое место с 38 баллами и вошел в зону плей-офф. Тем не менее, впереди еще много работы и главной задачей клуба является закрепиться в группе лидеров. В последнем туре «Генк» обыграл на своем поле «Стандард» (2:0), а ранее уступил на выезде «Оуд-Хеверли» (1:2).

«Мехелен» находится по соседству с «Генком» и опережает его на четыре очка. Команда часто проигрывает на выезде, но удерживает седьмое место с 42 очками. Также коллектив имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (45:41), что говорит о приблизительном балансе атакующей и оборонной линии. В прошлом туре «Мехелен» обыграл «Остенде» (3:0), а ранее оказался сильнее «Беерсхот-Вилрийк» (3:2).

Информация для ставок

«Мехелен» выиграл четыре матча из десяти последних матчей, а «Генк» одержал пять побед

Четыре из пяти последних поединков «Мехелена» на выезде завершились исходом поражениями

«Генк» выиграл 11 последних матчей у «Мехелена» на своем стадионе

Прогноз

«Генк» имеет отличную статистику домашних матчей с соперником и в последних поединках также добивается хороших результатов. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.59.