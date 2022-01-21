«Герта» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2022)

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вчера, 17:27

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 11. Ничью можно выбрать за 7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге и старается больше не допускать осечек, которые позволят ближайшим конкурентам сократить свое отставание. Коллектив набрал 46 очков и на шесть баллов опережает «Боруссию» Д, которая еще собирается бороться за золотые медали. В прошлом туре «Бавария» крупно разобралась с «Кельном» (4:0), а ранее уступила на своем поле «Боруссии» М (1:2).

«Герта» не показывает стабильных результатов в последних матчах и идет на 13 месте в турнирной таблице. Главной задачей клуба является как можно надежнее закрепиться в турнирной таблице и стабильно набирать очки. Коллектив из Берлина имеет не самую лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (21:38), что говорит о необходимости укрепления линии обороны. В прошлых двух поединках «Герта» сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0) и проиграла «Кельну» (1:3).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Герта» одержала только две победы

«Герта» забивает на своем поле в Бундеслиге уже девять матчей подряд

«Бавария» выиграла пять из шести последних матчей у клуба из Берлина

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Достаточно тяжело представить, что «Герта» на данный момент сможет создать проблемы для «Баварии». Чемпион находится в хорошей форме и с первых минут постарается решить все свои проблемы в этом матче. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на победу «Баварии» с форой (-1.5). Коэффициент на данный исход составляет 1.66.