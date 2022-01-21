«Герта» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 11. Ничью можно выбрать за 7.
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завтра, 19:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.
Форма команд
Мюнхенская «Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге и старается больше не допускать осечек, которые позволят ближайшим конкурентам сократить свое отставание. Коллектив набрал 46 очков и на шесть баллов опережает «Боруссию» Д, которая еще собирается бороться за золотые медали. В прошлом туре «Бавария» крупно разобралась с «Кельном» (4:0), а ранее уступила на своем поле «Боруссии» М (1:2).
«Герта» не показывает стабильных результатов в последних матчах и идет на 13 месте в турнирной таблице. Главной задачей клуба является как можно надежнее закрепиться в турнирной таблице и стабильно набирать очки. Коллектив из Берлина имеет не самую лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (21:38), что говорит о необходимости укрепления линии обороны. В прошлых двух поединках «Герта» сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0) и проиграла «Кельну» (1:3).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Герта» одержала только две победы
- «Герта» забивает на своем поле в Бундеслиге уже девять матчей подряд
- «Бавария» выиграла пять из шести последних матчей у клуба из Берлина
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Достаточно тяжело представить, что «Герта» на данный момент сможет создать проблемы для «Баварии». Чемпион находится в хорошей форме и с первых минут постарается решить все свои проблемы в этом матче. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на победу «Баварии» с форой (-1.5). Коэффициент на данный исход составляет 1.66.