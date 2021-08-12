«Гоу Эхед Иглз» — «Херенвен». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (13.08.2021)

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вчера, 22:02

13 августа 2021 года «Гоу Эхед Иглз» примет «Херенвен» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов по футболу. «Иглз» с трудом, но все же смогли выбраться в высший дивизион. Теперь команда попробует здесь задержаться и показать, что не зря смогла пробиться в элиту. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Херенвен». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу хозяев по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Иглз» не может похвастаться хорошим уровнем игры в товарищеских поединках. Команда откровенно провалила предсезонку. Клуб выиграл лишь один поединок, это был матч против «Дейнзе». Также команда проиграла поединок против «Эммена» и «Хераклеса». Оба поединка против команд такого уровня дают представление о том, как именно будет играть «Иглз» в нынешнем сезоне. Команда способна обыгрывать слабые клубы, но ничего не может поделать с более сильными оппонентами.



«Херенвен» также провел слабую предсезонку, но результаты у клуба все равно лучше, чем у оппонента. «Херенвен» выиграл поединок против «Зволле», а также обыграл «Осс». В копилке команды была еще одна победа над «Утрехтом-2». К сожалению, команда показывала плохой уровень футбола, это касается даже победных матчей. В поединках, где были поражения, команда растворялась на футбольном поле и стабильно пропускала два и больше мячей за игру. «Херенвен» фаворит этого матча только за счет того, что команда имеет больше опыта выступлений в высшем дивизионе.

Информация для ставок

«Хервенен» выиграл два поединка из последних пяти

«Иглз» выиграл один матч из последних пяти

«Херенвен» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (0) «Херенвена» по коэффициенту 1.78.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на тотал забитых мячей в матче лондонского «Арсенала».