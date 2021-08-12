ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНидерланды. Эредивизие 2021/2022

«Гоу Эхед Иглз» — «Херенвен». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (13.08.2021)

вчера, 22:02

13 августа 2021 года «Гоу Эхед Иглз» примет «Херенвен» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов по футболу. «Иглз» с трудом, но все же смогли выбраться в высший дивизион. Теперь команда попробует здесь задержаться и показать, что не зря смогла пробиться в элиту. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.572.55
Лига Ставок 2.70 3.55 2.46
Фонбет 2.75 3.35 2.55
Мелбет 2.83 3.28 2.56
1XBET 2.83 3.28 2.56

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Херенвен». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу хозяев по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Иглз» не может похвастаться хорошим уровнем игры в товарищеских поединках. Команда откровенно провалила предсезонку. Клуб выиграл лишь один поединок, это был матч против «Дейнзе». Также команда проиграла поединок против «Эммена» и «Хераклеса». Оба поединка против команд такого уровня дают представление о том, как именно будет играть «Иглз» в нынешнем сезоне. Команда способна обыгрывать слабые клубы, но ничего не может поделать с более сильными оппонентами.

«Херенвен» также провел слабую предсезонку, но результаты у клуба все равно лучше, чем у оппонента. «Херенвен» выиграл поединок против «Зволле», а также обыграл «Осс». В копилке команды была еще одна победа над «Утрехтом-2». К сожалению, команда показывала плохой уровень футбола, это касается даже победных матчей. В поединках, где были поражения, команда растворялась на футбольном поле и стабильно пропускала два и больше мячей за игру. «Херенвен» фаворит этого матча только за счет того, что команда имеет больше опыта выступлений в высшем дивизионе.

Информация для ставок

  • «Хервенен» выиграл два поединка из последних пяти
  • «Иглз» выиграл один матч из последних пяти
  • «Херенвен» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (0) «Херенвена» по коэффициенту 1.78.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на тотал забитых мячей в матче лондонского «Арсенала».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.39 2.05 1.85 1.62 2.39
Лига Ставок 2.23 1.61 1.78 1.96
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.84 2.07
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100